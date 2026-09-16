Me gusta tanto el cholacate como la aversión que tengo por la ropa de color blanco. Ayer, el Toñito apareció a la hora de los vinos con una camisa blanca inmaculada. Daba gusto verlo. Y como quiera que dormían en mi armarío varias camisas que llevaban tiempo amarilleándose decidí rescatarlas de su sueño.

No era para darle envidia, solo para decirle que yo también….

Después de recoger el periódico en la librería, como dos o tres mañanas a la semana decidí llevar del bar un cucurucho de churros, media docena -siete u ocho, según la camarera que fuera-. En la gloria estaba leyendo sobre el PISA y la comprensión lectora, cuando en un descuido una gota en la mismísima pechera estalló rápida y veloz. Escasa media hora me duró la camisa.

Mientras la cambiaba razoné que quizás aquello fuese debido a los niños de mi edad solíamos leer novelas de vaqueros de aquel mítico Marcial Lafuente Estefanía y, comprada una, por el módico precio de una peseta la podíamos cambiar en el quiosco por otra. Todos recordamos al Julito, a quien el librero nunca descubrió que era el que siempre le quitaba una o dos hojas de las más interesantes cuando la cambiaba.

La velocidad de unos adultos, como yo y usted, ya mayores, puede variar entre 250 y 359 palabras por minuto, dependiendo del hábito de lectura y la práctica continua.

La comprensión lectora es el proceso de entender e interpretar lo que leemos. Involucra no solo decodificar palabras, sino también dar sentido a las ideas expresadas en un texto.

Estimado lector, si me ha leído, quiero felicitarle por dos motivos: uno; por su comprensión lectora y, dos, porque le guste el chocolate como a mí también me gusta. En eso coincidimos.

Pero le ruego que vuelva a mirar el texto y compruebe que al principio lo que yo he dicho no es chocolate.

Gracias y perdone, que para eso estoy siempre a sus órdenes.

José Rodríguez Gómez

(Negreira)