Horóscopo del día: jueves, 20 de agosto

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 20 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

ARIES

Cuida más tus horas de sueño. En el trabajo aparecerá una solución sencilla a ese problema que te trae de cabeza.

TAURO

Te sentirás más activo. En el entorno laboral debes evitar riesgos innecesarios y en lo afectuoso recibirás cariño.

GÉMINIS

Mantén un ritmo moderado. Recibirás una llamada importante en el trabajo. La sinceridad evitará problemas.

CÁNCER

Necesitas desconectar un poco para descansar. Tus esfuerzos serán rencompensados y recuperarás tranquilidad.

LEO

En el entorno laboral tendrás por fin la oportunidad de destacar. En lo amoroso una sorpresa te alegrará el día.

VIRGO

Procura evitar tensiones y resuelve primero lo urgente para que el trabajo sea más llevadero. Día de entendimientos.

LIBRA

Tu vitalidad irá en aumento. En el trabajo llegarán noticias positivas. Y en el amor alguien reclamará tu atención.

ESCORPIO

Tendrás buena vitalidad. En el terreno laboral, no reveles todavía tus planes para que lleguen a buen puerto.

SAGITARIO

Se abrirán nuevas posibilidades en el trabajo. En lo afectuoso compartirás momentos especiales.

CAPRICORNIO

Evita acumular demasiado cansancio. Una negociación laboral que tenías pendiente experimentará un gran avance.

ACUARIO

En la jornada de hoy debes dedicar más tiempo a relajarte. En lo afectuoso surgirá una agradable sorpresa.

PISCIS

Recuperarás energía y optimismo. En el trabajo confía más en tus capacidades y verás como las cosas fluyen.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats