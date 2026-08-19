Horóscopo del día: jueves, 20 de agosto

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 20 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

Cuida más tus horas de sueño. En el trabajo aparecerá una solución sencilla a ese problema que te trae de cabeza.

♉ TAURO

Te sentirás más activo. En el entorno laboral debes evitar riesgos innecesarios y en lo afectuoso recibirás cariño.

♊ GÉMINIS

Mantén un ritmo moderado. Recibirás una llamada importante en el trabajo. La sinceridad evitará problemas.

♋ CÁNCER

Necesitas desconectar un poco para descansar. Tus esfuerzos serán rencompensados y recuperarás tranquilidad.

♌ LEO

En el entorno laboral tendrás por fin la oportunidad de destacar. En lo amoroso una sorpresa te alegrará el día.

♍ VIRGO

Procura evitar tensiones y resuelve primero lo urgente para que el trabajo sea más llevadero. Día de entendimientos.

♎ LIBRA

Tu vitalidad irá en aumento. En el trabajo llegarán noticias positivas. Y en el amor alguien reclamará tu atención.

♏ ESCORPIO

Tendrás buena vitalidad. En el terreno laboral, no reveles todavía tus planes para que lleguen a buen puerto.

♐ SAGITARIO

Se abrirán nuevas posibilidades en el trabajo. En lo afectuoso compartirás momentos especiales.

♑ CAPRICORNIO

Evita acumular demasiado cansancio. Una negociación laboral que tenías pendiente experimentará un gran avance.

♒ ACUARIO

En la jornada de hoy debes dedicar más tiempo a relajarte. En lo afectuoso surgirá una agradable sorpresa.

♓ PISCIS

Recuperarás energía y optimismo. En el trabajo confía más en tus capacidades y verás como las cosas fluyen.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.