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Horóscopo del día: miércoles, 19 de agosto

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

Horóscopo
Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este miércoles, 19 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

ARIES

Te sentirás con energía, lo que te permitirá avanzar con seguridad en el trabajo. En lo sentimental recibirás buenas noticias.

TAURO

Evita los pequeños excesos. En el trabajo se aproxima una nueva oportunidad. En pareja aumentará la complicidad.

GÉMINIS

Procura descansar lo suficiente. En el trabajo resolverás ciertas diferencias. En el amor surgirá un encuentro inesperado.

CÁNCER

Recuperarás fuerzas rápidamente. En lo laboral, confía en tus decisiones. Necesitas mayor comprensión de tu pareja.

LEO

Buen momento para activarte. En lo laboral destacarás por tu iniciativa. Alguien mostrará su interés en ti.

VIRGO

Debes cuidar más tu alimentación. En el trabajo llegarás a un acuerdo que será favorable.

LIBRA

Necesitas descansar más. En el trabajo recibirás noticias interesantes que te darán energía para seguir.

ESCORPIO

Tendrás buena vitalidad. En el terreno laboral, no reveles todavía tus planes para que lleguen a buen puerto.

SAGITARIO

Evita esfuerzos demasiado intensos. Una propuesta laboral te sorprenderá y disfrutarás de mayor libertad en pareja.

CAPRICORNIO

Mantén hábitos más regulares, lo que te ayudará a obtener buenos resultados en todos los ámbitos.

ACUARIO

Busca mayor equilibrio diario. Tus ideas abrirán caminos laborales. Aparecerán nuevas emociones.

PISCIS

Disfrutarás de mayor tranquilidad, lo que te permitirá solucionar un pequeño problema en el ámbito laboral.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este martes.

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