ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 22 de octubre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 22 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Reduce el ritmo cuando notes que necesitas descansar. Una petición inesperada pondrá a prueba tu ingenio.
21 abril - 20 mayo
Disfruta de tus comidas sin tantas prisas. Una iniciativa romántica encontrará una respuesta llena de entusiasmo.
21 mayo - 21 junio
Tu facilidad de palabra resolverá un desacuerdo en tu trabajo. Descubrirás nuevas afinidades con alguien cercano.
22 junio - 22 julio
Reserva un momento para disfrutar del silencio. En tu trabajo una colaboración facilitará terminar lo empezado.
23 julio - 22 agosto
En el entorno laboral transmitirás confianza al presentar tus propuestas. Una mirada cómplice dará paso a nuevas ilusiones.
23 agosto - 21 septiembre
Cambiar de actividad te ayudará a despejarte. Aceptar una diferencia favorecerá la armonía con tu pareja.
22 septiembre - 22 octubre
El descanso te ayudará a recuperar energías. En el amor una noticia agradable despertará tu ilusión.
23 octubre - 21 noviembre
Disfrutar de tus aficiones renovará tu ánimo. Un momento a solas permitirá hablar de lo que realmente importa.
22 noviembre - 20 diciembre
Un contacto laboral traerá información útil. Una invitación romperá agradablemente con la rutina.
21 diciembre - 19 enero
Resolverás una dificultad aprovechando mejor los recursos disponibles. Tu disposición al diálogo será correspondida.
20 enero - 18 febrero
Una pausa lejos del ruido favorecerá tu serenidad. Te sentirás atraído por una manera diferente de ver la vida.
19 febrero - 20 marzo
Evita prolongar innecesariamente tus ocupaciones. Un gesto generoso acercará posiciones tras una pequeña diferencia.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.
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