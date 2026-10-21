Horóscopo del día: jueves, 22 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 22 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Reduce el ritmo cuando notes que necesitas descansar. Una petición inesperada pondrá a prueba tu ingenio.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Disfruta de tus comidas sin tantas prisas. Una iniciativa romántica encontrará una respuesta llena de entusiasmo.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Tu facilidad de palabra resolverá un desacuerdo en tu trabajo. Descubrirás nuevas afinidades con alguien cercano.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Reserva un momento para disfrutar del silencio. En tu trabajo una colaboración facilitará terminar lo empezado.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

En el entorno laboral transmitirás confianza al presentar tus propuestas. Una mirada cómplice dará paso a nuevas ilusiones.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Cambiar de actividad te ayudará a despejarte. Aceptar una diferencia favorecerá la armonía con tu pareja.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

El descanso te ayudará a recuperar energías. En el amor una noticia agradable despertará tu ilusión.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Disfrutar de tus aficiones renovará tu ánimo. Un momento a solas permitirá hablar de lo que realmente importa.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Un contacto laboral traerá información útil. Una invitación romperá agradablemente con la rutina.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Resolverás una dificultad aprovechando mejor los recursos disponibles. Tu disposición al diálogo será correspondida.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Una pausa lejos del ruido favorecerá tu serenidad. Te sentirás atraído por una manera diferente de ver la vida.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Evita prolongar innecesariamente tus ocupaciones. Un gesto generoso acercará posiciones tras una pequeña diferencia.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.