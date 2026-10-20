Horóscopo del día: miércoles, 21 de octubre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

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Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este miércoles, 21 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 marzo - 20 abril

Caminar un rato te ayudará a liberar tensiones. Una confidencia favorecerá un acercamiento inesperado.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Evita sobrecargarte y busca momentos de tranquilidad. Tu paciencia permitirá alcanzar un acuerdo satisfactorio en tu trabajo.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En el ámbito laboral recibirás una sugerencia útil para mejorar resultados. Una llamada inesperada alegrará tu jornada.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Un descanso adecuado favorecerá tu concentración hoy. Mostrar tus emociones facilitará que alguien te comprenda.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Tu seguridad ayudará a defender una idea en tu entorno laboral. Un encuentro tendrá más importancia de la esperada.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Procura hacer pausas entre tus ocupaciones habituales. Una comprobación final evitará una confusión en tu trabajo.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Cuida tu descanso al terminar esta jornada. Una conversación te permitirá conocer mejor una oportunidad profesional.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Busca una actividad que te permita desconectar. Una actitud abierta permitirá disfrutar de mayor cercanía con tu pareja.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Una colaboración aportará nuevas perspectivas laborales. Tu naturalidad facilitará una conversación muy especial.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Evita acumular cansancio y respeta tus propias pausas. Organizar tus prioridades permitirá avanzar con mayor tranquilidad.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Encontrarás recursos para impulsar un pro-yecto laboral. Compartir una afición podría acercarte a alguien que apenas conoces.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Un paseo favorecerá tu ánimo. Una respuesta pendiente en tu trabajo llegará acompañada de alternativas.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este martes.

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