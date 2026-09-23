Horóscopo del día: jueves, 24 de septiembre

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ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 24 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Procura no abusar de comidas demasiado fuertes. En el amor, una muestra de cariño llegará en un buen momento.
21 abril - 20 mayo
Podrás cerrar un acuerdo laboral que parecía estancado. Deberás ceder un poco para evitar tensiones en tu relación sentimental.
21 mayo - 21 junio
Conviene que controles mejor tus horas de sueño. Tu sentido del humor facilitará un acercamiento amoroso.
22 junio - 22 julio
En tu trabajo alguien valorará especialmente tu experiencia. Hoy será un buen día para hacer planes en pareja.
23 julio - 22 agosto
Evita las prisas para prevenir pequeños percances. En el ámbito laboral tendrás que defender con firmeza tus argumentos.
23 agosto - 21 septiembre
Mantener horarios regulares favorecerá tu bienestar. En tu trabajo una tarea difícil requerirá toda tu concentración.
22 septiembre - 22 octubre
Una coincidencia puede abrirte una puerta laboral interesante. Sentirás la necesidad de compartir tus emociones.
23 octubre - 21 noviembre
Tu resistencia física estará en un buen momento. La atracción hacia alguien será difícil de disimular.
22 noviembre - 20 diciembre
Cambiar algunas rutinas te resultará estimulante. En el aspecto laboral tendrás que elegir entre dos alternativas.
21 diciembre - 19 enero
Resolverás mejor las cosas trabajando por tu cuenta. Una pequeña diferencia sentimental exigirá paciencia.
20 enero - 18 febrero
Recibirás información que te será muy útil para tu trabajo. En el amor alguien podría confesarte algo inesperado.
19 febrero - 20 marzo
Tu creatividad permitirá mejorar un resultado relacionado con tu trabajo. Un detalle sencillo tendrá un gran significado.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.
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