Horóscopo del día: jueves, 24 de septiembre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

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Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 24 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Procura no abusar de comidas demasiado fuertes. En el amor, una muestra de cariño llegará en un buen momento.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Podrás cerrar un acuerdo laboral que parecía estancado. Deberás ceder un poco para evitar tensiones en tu relación sentimental.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Conviene que controles mejor tus horas de sueño. Tu sentido del humor facilitará un acercamiento amoroso.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En tu trabajo alguien valorará especialmente tu experiencia. Hoy será un buen día para hacer planes en pareja.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Evita las prisas para prevenir pequeños percances. En el ámbito laboral tendrás que defender con firmeza tus argumentos.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Mantener horarios regulares favorecerá tu bienestar. En tu trabajo una tarea difícil requerirá toda tu concentración.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Una coincidencia puede abrirte una puerta laboral interesante. Sentirás la necesidad de compartir tus emociones.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Tu resistencia física estará en un buen momento. La atracción hacia alguien será difícil de disimular.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Cambiar algunas rutinas te resultará estimulante. En el aspecto laboral tendrás que elegir entre dos alternativas.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Resolverás mejor las cosas trabajando por tu cuenta. Una pequeña diferencia sentimental exigirá paciencia.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Recibirás información que te será muy útil para tu trabajo. En el amor alguien podría confesarte algo inesperado.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Tu creatividad permitirá mejorar un resultado relacionado con tu trabajo. Un detalle sencillo tendrá un gran significado.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.

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