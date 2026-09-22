Horóscopo del día: miércoles, 23 de septiembre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

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Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 22 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo tendrás que actuar con rapidez ante un imprevisto. En el amor, una reconciliación será más fácil de lo esperado.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Presta atención a las pequeñas molestias digestivas. En el aspecto sentimental alguien cercano necesitará más atención.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Un cambio de ambiente te sentará muy bien. Una conversación despertará nuevas expectativas amorosas.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Evita alterar innecesariamente tus horarios. A nivel laboral será conveniente mantener cierta discreción.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

En tu trabajo podrás recuperar terreno en un proyecto retrasado. Tu iniciativa dará un nuevo impulso a tu relación sentimental.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Detectarás a tiempo un pequeño error en tu trabajo. No permitas que el orgullo complique las cosas en el aspecto amoroso.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Hoy tendrás que mediar entre opiniones enfrentadas. Una invitación puede resultar muy especial.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Modera el ritmo durante las últimas horas del día. En el amor descubrirás sentimientos que alguien ocultaba.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Una actividad diferente renovará tus fuerzas. En el ámbito laboral, un desplazamiento podría resultar muy provechoso.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Tendrás que poner orden en varios asuntos relacionados con tu trabajo. Cumplir una promesa reforzará tu relación sentimental.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

La tensión disminuirá conforme avance el día. Desde el punto de vista sentimental necesitarás aclarar qué esperas realmente.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

El contacto con la naturaleza te resultará reparador. Una colaboración facilitará mucho tu tarea.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este martes.

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