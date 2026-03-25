Horóscopo del día: jueves, 26 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 26 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Las noticias económicas pueden alterar tus planes, mantén un margen de maniobra.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Durante la jornada de hoy debes ser prudente y revisar bien cualquier gasto o inversión.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En tu trabajo tendrás que afrontar cambios inesperados, tu rapidez mental será clave.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Tu relación sentimental necesita apoyo mutuo, compartir preocupaciones fortalecerá el vínculo.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Si decides asumir responsabilidades en estos momentos inciertos intenta liderar con calma.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La jornada de hoy puede ser un buen día para planificar y ajustar tus gastos.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

El ambiente en tu trabajo está algo inestable, evita entrar en conflictos innecesarios.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Es posible que tengas que afrontar cambios bruscos para los que será clave tu capacidad estratégica.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

En el amor te encuentras en un momento en el que necesitas encontrar tu espacio.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Últimamente te encuentras muy reservado pero te conviene mostrar mucha más cercanía.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te surgirán ideas nuevas dentro de un contexto incierto que te obligará a actuar con cautela.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Hoy disfrutarás de una gran cercanía emocional, buen momento para reforzar la confianza.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.