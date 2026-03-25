Horóscopo del día: jueves, 26 de marzo
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 26 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Las noticias económicas pueden alterar tus planes, mantén un margen de maniobra.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
Durante la jornada de hoy debes ser prudente y revisar bien cualquier gasto o inversión.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
En tu trabajo tendrás que afrontar cambios inesperados, tu rapidez mental será clave.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
Tu relación sentimental necesita apoyo mutuo, compartir preocupaciones fortalecerá el vínculo.
♌ LEO
23 julio - 23 agosto
Si decides asumir responsabilidades en estos momentos inciertos intenta liderar con calma.
♍ VIRGO
24 agosto - 23 septiembre
La jornada de hoy puede ser un buen día para planificar y ajustar tus gastos.
♎ LIBRA
24 septiembre - 23 octubre
El ambiente en tu trabajo está algo inestable, evita entrar en conflictos innecesarios.
♏ ESCORPIO
24 octubre - 22 noviembre
Es posible que tengas que afrontar cambios bruscos para los que será clave tu capacidad estratégica.
♐ SAGITARIO
23 noviembre - 21 diciembre
En el amor te encuentras en un momento en el que necesitas encontrar tu espacio.
♑ CAPRICORNIO
22 diciembre - 20 enero
Últimamente te encuentras muy reservado pero te conviene mostrar mucha más cercanía.
♒ ACUARIO
21 enero - 19 febrero
Te surgirán ideas nuevas dentro de un contexto incierto que te obligará a actuar con cautela.
♓ PISCIS
20 febrero - 20 marzo
Hoy disfrutarás de una gran cercanía emocional, buen momento para reforzar la confianza.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del miércoles.
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