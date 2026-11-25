ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 26 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 26 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Tendrás que reaccionar rápido ante cambios de última hora en tu trabajo. En el amor debes ser claro y actuar con sinceridad.
21 abril - 20 mayo
La estabilidad vuelve poco a poco, aunque con cierta tensión económica. Jornada favorable para reforzar vínculos amorosos.
21 mayo - 21 junio
Recibirás noticias inesperadas que pueden alterar tus planes laborales. Organiza mejor tu tiempo y evita dispersarte.
22 junio - 22 julio
Sensibilidad emocional elevada, busca momentos de calma. En tu trabajo existirá un ambiente algo tenso.
23 julio - 22 agosto
Es posible que recibas el reconocimiento de tus superiores por algo reciente. Buen momento para encuentros sentimentales.
23 agosto - 21 septiembre
Jornada productiva para resolver asuntos pendientes. Menos crítica y más empatía mejorarán la convivencia.
22 septiembre - 22 octubre
Se presentan acuerdos o negociaciones interesantes. Buen clima sentimental, aunque conviene evitar indecisiones.
23 octubre - 21 noviembre
Alguien puede revelar información importante para tu trabajo. Debes tener cuidado con los celos o malentendidos.
22 noviembre - 20 diciembre
Intenta alternar actividad y un buen descanso. Tendrás la necesidad de libertad y aire nuevo en tu relación sentimental.
21 diciembre - 19 enero
Jornada seria y exigente en tu trabajo, pero con avances sólidos. Para evitar problemas debes expresar todo lo que sientes.
20 enero - 18 febrero
Ideas innovadoras traerán nuevas oportunidades laborales. Día favorable para conversaciones sinceras y diferentes.
19 febrero - 20 marzo
Necesidad de descanso emocional y tranquilidad mental. La sensibilidad y el romanticismo estarán en aumento.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.
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