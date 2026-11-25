El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este jueves, 26 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Tendrás que reaccionar rápido ante cambios de última hora en tu trabajo. En el amor debes ser claro y actuar con sinceridad.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La estabilidad vuelve poco a poco, aunque con cierta tensión económica. Jornada favorable para reforzar vínculos amorosos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Recibirás noticias inesperadas que pueden alterar tus planes laborales. Organiza mejor tu tiempo y evita dispersarte.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Sensibilidad emocional elevada, busca momentos de calma. En tu trabajo existirá un ambiente algo tenso.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Es posible que recibas el reconocimiento de tus superiores por algo reciente. Buen momento para encuentros sentimentales.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Jornada productiva para resolver asuntos pendientes. Menos crítica y más empatía mejorarán la convivencia.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Se presentan acuerdos o negociaciones interesantes. Buen clima sentimental, aunque conviene evitar indecisiones.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Alguien puede revelar información importante para tu trabajo. Debes tener cuidado con los celos o malentendidos.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Intenta alternar actividad y un buen descanso. Tendrás la necesidad de libertad y aire nuevo en tu relación sentimental.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Jornada seria y exigente en tu trabajo, pero con avances sólidos. Para evitar problemas debes expresar todo lo que sientes.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Ideas innovadoras traerán nuevas oportunidades laborales. Día favorable para conversaciones sinceras y diferentes.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Necesidad de descanso emocional y tranquilidad mental. La sensibilidad y el romanticismo estarán en aumento.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.