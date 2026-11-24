ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 25 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este miércoles, 25 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Delimita bien tus tareas para conseguir finalizar un encargo en tu trabajo. Dile a quien quieres que te alegras de verle.
21 abril - 20 mayo
Renegocia bien los plazos que tienes marcados en el ámbito laboral. Dedica un momento del día para conversar.
21 mayo - 21 junio
Recupera un contacto de tu entorno laboral que te puede ser de mucha ayuda. Comparte una ocurrencia con tu pareja.
22 junio - 22 julio
Haz una pausa entre tus recados para relajarte un poco. A nivel económico te vendrá bien ordenar todos los recibos.
23 julio - 22 agosto
Celebra un avance que has conseguido en tu entorno laboral. Cuenta qué es lo que te conquistó en tu relación sentimental.
23 agosto - 21 septiembre
Cuida tu espalda para evitar problemas de salud. Si notas que últimamente te has precipitado es bueno que pidas perdón.
22 septiembre - 22 octubre
Reparte bien el tiempo para poder afrontar todos tus encargos. En el aspecto sentimental regala algo hecho por ti.
23 octubre - 21 noviembre
Retoma una negociación que habías dejado apartada. Enseña a tu pareja cual es tu rincón favorito.
22 noviembre - 20 diciembre
Entre tus esfuerzos es bueno realizar algún descanso. Busca un atajo práctico para conseguir alcanzar tus objetivos laborales.
21 diciembre - 19 enero
Procura poner por escrito todas las condiciones relacionadas con tu trabajo. Hoy decide compartir una pequeña ilusión.
20 enero - 18 febrero
Aprovecha para dar un paseo a media tarde. Atrévete a decir a la persona que quieres cuánto te importa.
19 febrero - 20 marzo
Recupera un archivo que puede ser muy útil en tu trabajo. En el plano sentimental retoma una conversación pendiente.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este martes.
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ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 25 de noviembre
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