Horóscopo del día: jueves, 5 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este jueves, 5 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Día competitivo en el que tu iniciativa marcará la diferencia si actúas con estrategia.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Tendrás avances firmes en asuntos pendientes, pero ten paciencia ante pequeños obstáculos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Hoy vas a tener conversaciones profundas que fortalecerán mucho tu vínculo sentimental.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el aspecto amoroso te encontrarás con necesidad de apoyo mutuo, evita suposiciones.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Recibirás el reconocimiento merecido por tus esfuerzos anteriores, aprovecha el impulso.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Si consigues tener una actitud flexible mejorarás la armonía en la pareja.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La jornada de hoy puede ser muy favorable para tener negociaciones y llegar a acuerdos.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Tomarás decisiones estratégicas que pueden cambiar el rumbo de un proyecto.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Demostrarás un espíritu espontáneo que favorece encuentros y planes nuevos.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En el ámbito laboral tendrás muy claras tus responsabilidad y lo-grarás avances sólidos

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En el amor es posible que recibas sorpresas agradables o que tengas reencuentros inesperados.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

La intuición será un aspecto clave para conseguir resolver asuntos delicados en tu trabajo.

