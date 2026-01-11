Horóscopo del día: lunes, 12 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 12 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy disfrutarás de un mejor clima emocional, se suavizarán tensiones recientes.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En tu trabajo vas a tener un día favorable para conseguir cerrar asuntos pendientes.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Te surgirán ideas rápidas, pero será importante que cuides todos los detalles.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Para conseguir alcanzar todos tus objetivos debes confiar mucho más en tu intuición.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Tendrás ganas de tener el protagonismo, pero debes evitar imponer tus criterios.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Si consigues tener una actitud más flexible favorecerás el diálogo con tu pareja.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

A nivel laboral es muy posible que consigas un acuerdo muy beneficioso.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En el trabajo vas a ser capaz de detectar oportunidades que hasta ahora estaban ocultas.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Aprovecha la jornada de hoy ya que puede ser un buen día para hacer planes compartidos.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

A nivel sentimental estarás muy comunicativo y expresarás mu-cho más de lo habitual.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Hoy vas a poder tener una conversación totalmente inesperada que aclarará muchas dudas.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Si consigues quitarte de encima todas las presiones conseguirás avanzar mejor.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.