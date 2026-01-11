ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 12 de enero
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 12 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy disfrutarás de un mejor clima emocional, se suavizarán tensiones recientes.
21 abril - 20 mayo
En tu trabajo vas a tener un día favorable para conseguir cerrar asuntos pendientes.
21 mayo - 21 junio
Te surgirán ideas rápidas, pero será importante que cuides todos los detalles.
22 junio - 22 julio
Para conseguir alcanzar todos tus objetivos debes confiar mucho más en tu intuición.
23 julio - 23 agosto
Tendrás ganas de tener el protagonismo, pero debes evitar imponer tus criterios.
24 agosto - 23 septiembre
Si consigues tener una actitud más flexible favorecerás el diálogo con tu pareja.
24 septiembre - 23 octubre
A nivel laboral es muy posible que consigas un acuerdo muy beneficioso.
24 octubre - 22 noviembre
En el trabajo vas a ser capaz de detectar oportunidades que hasta ahora estaban ocultas.
23 noviembre - 21 diciembre
Aprovecha la jornada de hoy ya que puede ser un buen día para hacer planes compartidos.
22 diciembre - 20 enero
A nivel sentimental estarás muy comunicativo y expresarás mu-cho más de lo habitual.
21 enero - 19 febrero
Hoy vas a poder tener una conversación totalmente inesperada que aclarará muchas dudas.
20 febrero - 20 marzo
Si consigues quitarte de encima todas las presiones conseguirás avanzar mejor.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.
