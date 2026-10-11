ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 12 de octubre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 12 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Una jornada tranquila te ayudará a recuperar fuerzas. En tu trabajo tendrás ocasión de reconsiderar una decisión importante.
21 abril - 20 mayo
Procura mantener una alimentación más equilibrada. La comprensión facilitará el acercamiento con tu pareja.
21 mayo - 21 junio
Hoy te sentirás más animado y con energía. Una idea original podría abrirte nuevas posibilidades laborales.
22 junio - 22 julio
Evita acumular cansancio innecesariamente. En el aspecto sentimental una demostración de afecto alegrará tu jornada.
23 julio - 22 agosto
Tu capacidad de organización dará buenos resultados en tu trabajo. Una conversación sincera disipará antiguas dudas amorosas.
23 agosto - 21 septiembre
Intenta dedicar más tiempo a relajarte y a desconectar. En el amor vivirás momentos de especial complicidad.
22 septiembre - 22 octubre
Procura respetar mucho mejor tus horas de descanso. Una sorpresa agradable renovará tus sentimientos.
23 octubre - 21 noviembre
Notarás una mejoría importante en tu estado de ánimo. Tendrás que actuar con prudencia ante una propuesta laboral.
22 noviembre - 20 diciembre
Una gestión comenzará a ofrecer resultados positivos. En el aspecto amoroso un mensaje inesperado despertará tu curiosidad.
21 diciembre - 19 enero
Encontrarás una solución práctica a un asunto complicado en tu trabajo. Compartir tus sentimientos fortalecerá los vínculos.
20 enero - 18 febrero
Disfrutarás de una agradable sensación de vitalidad. En el ámbito laboral una iniciativa personal recibirá una buena acogida.
19 febrero - 20 marzo
Recibirás información muy útil para tus planes laborales. La ternura y el diálogo favorecerán la armonía sentimental.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.
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