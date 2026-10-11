Horóscopo del día: lunes, 12 de octubre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 12 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Una jornada tranquila te ayudará a recuperar fuerzas. En tu trabajo tendrás ocasión de reconsiderar una decisión importante.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Procura mantener una alimentación más equilibrada. La comprensión facilitará el acercamiento con tu pareja.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Hoy te sentirás más animado y con energía. Una idea original podría abrirte nuevas posibilidades laborales.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Evita acumular cansancio innecesariamente. En el aspecto sentimental una demostración de afecto alegrará tu jornada.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Tu capacidad de organización dará buenos resultados en tu trabajo. Una conversación sincera disipará antiguas dudas amorosas.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Intenta dedicar más tiempo a relajarte y a desconectar. En el amor vivirás momentos de especial complicidad.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Procura respetar mucho mejor tus horas de descanso. Una sorpresa agradable renovará tus sentimientos.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Notarás una mejoría importante en tu estado de ánimo. Tendrás que actuar con prudencia ante una propuesta laboral.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Una gestión comenzará a ofrecer resultados positivos. En el aspecto amoroso un mensaje inesperado despertará tu curiosidad.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Encontrarás una solución práctica a un asunto complicado en tu trabajo. Compartir tus sentimientos fortalecerá los vínculos.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Disfrutarás de una agradable sensación de vitalidad. En el ámbito laboral una iniciativa personal recibirá una buena acogida.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Recibirás información muy útil para tus planes laborales. La ternura y el diálogo favorecerán la armonía sentimental.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.