ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 13 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 13 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Altibajos energéticos, evita el desgaste innecesario. Evita discusiones por temas de amores.
21 abril - 20 mayo
Mantienes estabilidad, pero con cierta inquietud. Refuerza la confianza con hechos.
21 mayo - 21 junio
Mente saturada; necesitas desconectar. Información contradictoria; analiza antes de actuar.
22 junio - 22 julio
Sensibilidad elevada; busca tranquilidad. Los cambios externos afectan tu ritmo habitual.
23 julio - 23 agosto
Energía irregular; dosifica esfuerzos. Tendrás portunidades con cierto riesgo, valora bien.
24 agosto - 23 septiembre
Tensión acumulada, cuida descanso y alimentación. Necesidad de mayor comprensión.
24 septiembre - 23 octubre
En el trabajo habrá negociaciones más complejas de lo previsto, afróntalas con calma.
24 octubre - 22 noviembre
Intensidad emocional, canalízala bien. Las situaciones tensas requieren de estrategia.
23 noviembre - 21 diciembre
Buen tono general, pero inquietud interna. Los cambios globales abren nuevas vías.
22 diciembre - 20 enero
Cansancio mental, baja el ritmo si puedes. Día exigente; responsabilidad en aumento.mpromiso.
21 enero - 19 febrero
Fatiga por sobreinformación. Ideas útiles en momentos de incertidumbre.
20 febrero - 20 marzo
Alta sensibilidad; protege tu entorno. Conexión profunda, pero evita idealizar.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.
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