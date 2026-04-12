Horóscopo del día: lunes, 13 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 13 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Altibajos energéticos, evita el desgaste innecesario. Evita discusiones por temas de amores.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Mantienes estabilidad, pero con cierta inquietud. Refuerza la confianza con hechos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Mente saturada; necesitas desconectar. Información contradictoria; analiza antes de actuar.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Sensibilidad elevada; busca tranquilidad. Los cambios externos afectan tu ritmo habitual.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Energía irregular; dosifica esfuerzos. Tendrás portunidades con cierto riesgo, valora bien.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Tensión acumulada, cuida descanso y alimentación. Necesidad de mayor comprensión.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En el trabajo habrá negociaciones más complejas de lo previsto, afróntalas con calma.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Intensidad emocional, canalízala bien. Las situaciones tensas requieren de estrategia.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Buen tono general, pero inquietud interna. Los cambios globales abren nuevas vías.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Cansancio mental, baja el ritmo si puedes. Día exigente; responsabilidad en aumento.mpromiso.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Fatiga por sobreinformación. Ideas útiles en momentos de incertidumbre.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Alta sensibilidad; protege tu entorno. Conexión profunda, pero evita idealizar.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.