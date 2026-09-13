Horóscopo del día: lunes, 14 de septiembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 14 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Una gestión pendiente en tu trabajo puede resolverse mejor y más rápidamente de lo esperado.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Un gesto sencillo puede servir para demostrar sentimientos que cuesta expresar con palabras.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Buen momento para despejar la mente y dedicar algunas horas a actividades agradables.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

La paciencia te permitirá solucionar una situación que inicialmente parecerá algo complicada.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Tu seguridad será muy importante para conseguir que otros apoyen una propuesta interesante en tu trabajo.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

En el ámbito sentimental deja a un lado las dudas y disfruta más de lo que está sucediendo ahora.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Una conversación puede proporcionarte una solución sencilla para un problema complicado.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

La intensidad emocional será muy elevada. Evita convertir una pequeña diferencia en discusión.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Pueden aparecer nuevas posibilidades laborales que merecerá la pena estudiar con detenimiento.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Los resultados en el entorno laboral comienzan a confirmar que la estrategia elegida era la correcta.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Tu creatividad será especialmente útil para encontrar una alternativa diferente y eficaz para afrontar todas las situaciones.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

En el aspecto amoroso la sensibilidad estará muy presente y favorecerá momentos de especial cercanía.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.