ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 14 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 14 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Una gestión pendiente en tu trabajo puede resolverse mejor y más rápidamente de lo esperado.
21 abril - 20 mayo
Un gesto sencillo puede servir para demostrar sentimientos que cuesta expresar con palabras.
21 mayo - 21 junio
Buen momento para despejar la mente y dedicar algunas horas a actividades agradables.
22 junio - 22 julio
La paciencia te permitirá solucionar una situación que inicialmente parecerá algo complicada.
23 julio - 22 agosto
Tu seguridad será muy importante para conseguir que otros apoyen una propuesta interesante en tu trabajo.
23 agosto - 21 septiembre
En el ámbito sentimental deja a un lado las dudas y disfruta más de lo que está sucediendo ahora.
22 septiembre - 22 octubre
Una conversación puede proporcionarte una solución sencilla para un problema complicado.
23 octubre - 21 noviembre
La intensidad emocional será muy elevada. Evita convertir una pequeña diferencia en discusión.
22 noviembre - 20 diciembre
Pueden aparecer nuevas posibilidades laborales que merecerá la pena estudiar con detenimiento.
21 diciembre - 19 enero
Los resultados en el entorno laboral comienzan a confirmar que la estrategia elegida era la correcta.
20 enero - 18 febrero
Tu creatividad será especialmente útil para encontrar una alternativa diferente y eficaz para afrontar todas las situaciones.
19 febrero - 20 marzo
En el aspecto amoroso la sensibilidad estará muy presente y favorecerá momentos de especial cercanía.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.
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