Horóscopo del día: domingo, 13 de septiembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 13 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Una oportunidad laboral inesperada puede ayudarte a avanzar en un proyecto importante.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor tendrás una jornada tranquila y favorable para disfrutar de la compañía de quien quieres.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Tus ideas en el ámbito laboral serán bien recibidas si consigues explicarlas con claridad y seguridad.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Tendrás que resolver un pequeño contratiempo en tu trabajo, pero sabrás encontrar rápidamente la solución.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

En el aspecto sentimental te encuentras en un buen momento para tomar la iniciativa y sorprender a alguien especial.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Una tarea que parecía complicada terminará siendo mucho más sencilla de lo que esperabas.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Puede aparecer una propuesta laboral interesante. Estúdiala con detenimiento antes de dar una respuesta definitiva.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Tu intuición te permitirá adelantarte a un problema en tu trabajo antes de que se complique.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Una invitación o encuentro totalmente inesperado puede proporcionarte una agradable sorpresa.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Tu perseverancia empieza a producir resultados visibles. Continúa sin cambiar de rumbo.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

En tu trabajo, una solución original puede permitirte superar un obstáculo que parecía difícil.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

En el aspecto laboral confía en tu criterio ante una decisión en la que recibirás opiniones contradictorias.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este sábado.