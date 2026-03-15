Horóscopo del día: lunes, 16 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 16 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Controla el estrés y busca momentos de descanso. Paciencia ante diferencias de opinión.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Buen equilibrio físico y mental. Día favorable para organizar recursos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Posibles noticias que afecten planes laborales. Comunicación clara traerá tranquilidad.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Ciertas tensiones en el ambiente laboral. El apoyo mutuo será importante.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Buen momento para reorganizar estrategias. Buen momento para reorganizar estrategias.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Tendrás que adaptarte a cambios o ajustes. La paciencia evitará malentendidos.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Necesidad de calma y equilibrio. Posible preocupación por asuntos económicos.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Energía intensa, conviene canalizarla con actividad. Evita discusiones innecesarias.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Noticias externas podrían influir en proyectos. Compartir inquietudes fortalecerá el vínculo.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Mantén equilibrio entre trabajo y descanso. Prudencia en decisiones financieras.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tu creatividad será útil ante cambios. Encuentro o conversación inesperada.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Conviene centrarse en lo inmediato. Buen momento para demostrar cercanía.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.