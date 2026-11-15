Horóscopo del día: lunes, 16 de noviembre

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ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 16 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Caminar a buen ritmo será beneficioso para tu salud. Expresa lo que sientes en tu entorno cercano.
21 de abril - 20 de mayo
En lo laboral debes hacer un ejercicio para comprobar las cifras. Ten un detalle con tu pareja.
21 de mayo - 21 de junio
En lo laboral es necesario que ordenes tus ideas. En pareja será favorable que propongas un plan diferente.
22 de junio - 22 de julio
Evita las prisas para que tu salud no se resienta. Muestra tu cariño a los tuyos y te lo agradecerán.
23 de julio - 22 de agosto
Dosifica tus fuerzas para llegar a todo. En el trabajo confía en tu criterio y las cosas se darán solas.
23 de agosto - 21 de septiembre
Debes respetar tus horarios para no descontrolar tu ritmo diario. Disfruta de los tuyos sin analizar cada detalle.
22 de septiembre - 22 de octubre
En lo laboral es necesario que concretes ese acuerdo que tienes pendiente. Habla con sinceridad con tu entorno.
23 de octubre - 21 de noviembre
Será buena idea que liberes tensiones. En tu entorno debes dejar atrás un reproche para avanzar con fuerza.
22 de noviembre - 20 de diciembre
Muévete con moderación para no tener secuelas. Prepara una sorpresa para tu pareja, eso os unirá más.
21 de diciembre - 19 de enero
Si te sientes abrumado en el trabajo debes delegar tareas en los demás. Reserva tiempo para la pareja.
20 de enero - 18 de febrero
Comparte una propuesta laboral y confía en tus compañeros. Valora los pequeños gestos de tus allegados.
19 de febrero - 20 de marzo
Respira con calma, tu salud te lo agradecerá. En lo laboral pon límites claros para evitar malentendidos.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.
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