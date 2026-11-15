Horóscopo del día: lunes, 16 de noviembre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

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Esmarelda Luna.
Publicado: 15 nov 2026 - 23:00 Actualizado: 16 nov 2026 - 00:05
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El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 16 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Caminar a buen ritmo será beneficioso para tu salud. Expresa lo que sientes en tu entorno cercano.

♉ TAURO

21 de abril - 20 de mayo

En lo laboral debes hacer un ejercicio para comprobar las cifras. Ten un detalle con tu pareja.

♊ GÉMINIS

21 de mayo - 21 de junio

En lo laboral es necesario que ordenes tus ideas. En pareja será favorable que propongas un plan diferente.

♋ CÁNCER

22 de junio - 22 de julio

Evita las prisas para que tu salud no se resienta. Muestra tu cariño a los tuyos y te lo agradecerán.

♌ LEO

23 de julio - 22 de agosto

Dosifica tus fuerzas para llegar a todo. En el trabajo confía en tu criterio y las cosas se darán solas.

♍ VIRGO

23 de agosto - 21 de septiembre

Debes respetar tus horarios para no descontrolar tu ritmo diario. Disfruta de los tuyos sin analizar cada detalle.

♎ LIBRA

22 de septiembre - 22 de octubre

En lo laboral es necesario que concretes ese acuerdo que tienes pendiente. Habla con sinceridad con tu entorno.

♏ ESCORPIO

23 de octubre - 21 de noviembre

Será buena idea que liberes tensiones. En tu entorno debes dejar atrás un reproche para avanzar con fuerza.

♐ SAGITARIO

22 de noviembre - 20 de diciembre

Muévete con moderación para no tener secuelas. Prepara una sorpresa para tu pareja, eso os unirá más.

♑ CAPRICORNIO

21 de diciembre - 19 de enero

Si te sientes abrumado en el trabajo debes delegar tareas en los demás. Reserva tiempo para la pareja.

♒ ACUARIO

20 de enero - 18 de febrero

Comparte una propuesta laboral y confía en tus compañeros. Valora los pequeños gestos de tus allegados.

♓ PISCIS

19 de febrero - 20 de marzo

Respira con calma, tu salud te lo agradecerá. En lo laboral pon límites claros para evitar malentendidos.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.

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