Horóscopo del día: lunes, 17 de agosto

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 16 de agosto. ¿Será un buen momento para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? ¿Conviene mantener la calma o confiar en la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

A nivel laboral es posible que recibas noticias favorables. En el amor debes intentar disfrutar mucho más del presente.

♉ TAURO

Durante el día de hoy recuperarás energía y vitalidad. En el apartado sentimental es buen momento para acercamientos.

♊ GÉMINIS

Te surgirán nuevas alternativas laborales que deberás estudiar. En el aspecto amoroso una sorpresa te ilusionará.

♋ CÁNCER

A nivel de salud debes cuidar mejor tus hábitos. En tu trabajo conseguirás resolver pequeños contratiempos.

♌ LEO

Aprovecha una buena oportunidad laboral que surgirá durante el día de hoy. En el amor la jornada estará llena de complicidad.

♍ VIRGO

Descansa siempre que puedas para sentirte mejor. Desde el punto de vista sentimental alguien buscará tu compañía.

♎ LIBRA

Durante la jornada de hoy recibirás una propuesta laboral interesante. En tu relación de pareja aclara cualquier malentendido.

♏ ESCORPIO

Para evitar problemas de salud modera un poco tus excesos. En el apartado amoroso vivirás momentos muy intensos.

♐ SAGITARIO

Hoy disfrutarás de buena energía durante toda la jornada. En el amor déjate llevar sin preocupaciones.

♑ CAPRICORNIO

En tu trabajo tu esfuerzo será recompensado. Para mejorar tu salud te conviene bajar un poco el ritmo.

♒ ACUARIO

Una novedad cambiará tus planes laborales. Durante el día de hoy habrá agradables sorpresas sentimentales.

♓ PISCIS

Procura buscar más momentos de tranquilidad. En tu trabajo evita asumir demasiadas obligaciones.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.