Horóscopo del día: lunes, 17 de agosto
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este domingo, 16 de agosto. ¿Será un buen momento para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? ¿Conviene mantener la calma o confiar en la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
♈ ARIES
A nivel laboral es posible que recibas noticias favorables. En el amor debes intentar disfrutar mucho más del presente.
♉ TAURO
Durante el día de hoy recuperarás energía y vitalidad. En el apartado sentimental es buen momento para acercamientos.
♊ GÉMINIS
Te surgirán nuevas alternativas laborales que deberás estudiar. En el aspecto amoroso una sorpresa te ilusionará.
♋ CÁNCER
A nivel de salud debes cuidar mejor tus hábitos. En tu trabajo conseguirás resolver pequeños contratiempos.
♌ LEO
Aprovecha una buena oportunidad laboral que surgirá durante el día de hoy. En el amor la jornada estará llena de complicidad.
♍ VIRGO
Descansa siempre que puedas para sentirte mejor. Desde el punto de vista sentimental alguien buscará tu compañía.
♎ LIBRA
Durante la jornada de hoy recibirás una propuesta laboral interesante. En tu relación de pareja aclara cualquier malentendido.
♏ ESCORPIO
Para evitar problemas de salud modera un poco tus excesos. En el apartado amoroso vivirás momentos muy intensos.
♐ SAGITARIO
Hoy disfrutarás de buena energía durante toda la jornada. En el amor déjate llevar sin preocupaciones.
♑ CAPRICORNIO
En tu trabajo tu esfuerzo será recompensado. Para mejorar tu salud te conviene bajar un poco el ritmo.
♒ ACUARIO
Una novedad cambiará tus planes laborales. Durante el día de hoy habrá agradables sorpresas sentimentales.
♓ PISCIS
Procura buscar más momentos de tranquilidad. En tu trabajo evita asumir demasiadas obligaciones.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.
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