ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 2 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 2 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Retoma tus horarios sin exigirte recuperar todo de golpe. Resolver primero una gestión breve te dará impulso para lo demás.
21 abril - 20 mayo
Haz una pausa antes de que el cansancio te reste atención. Tu constancia permitirá avanzar en una tarea pendiente.
21 mayo - 21 junio
Reduce las distracciones cuando necesites un momento de calma. Confirma una información antes de transmitirla.
22 junio - 22 julio
Empieza el día con tiempo para desayunar sin agobios. Una petición inesperada te obligará a ajustar el orden de tus tareas.
23 julio - 22 agosto
Tendrás ocasión de defender una idea ante quien puede impulsarla. Ceder en un detalle facilitará un acuerdo que os deje satisfechos.
23 agosto - 21 septiembre
Evita acumular obligaciones. Revisar un documento con atención te permitirá detectar una confusión.
22 septiembre - 22 octubre
Busca unos minutos al aire libre para cambiar de ritmo. Recibirás con ilusión una propuesta que rompe la rutina.
23 octubre - 21 noviembre
Una respuesta pendiente te permitirá decidir cuál será el siguiente paso. Tu disposición a escuchar ayudará a recuperar la confianza.
22 noviembre - 20 diciembre
Procura mantener una postura cómoda durante las tareas largas. El entusiasmo será útil si lo acompañas de plazos realistas.
21 diciembre - 19 enero
Reserva un margen entre compromisos para evitar las carreras. Un asunto avanzará cuando pidas la información que falta.
20 enero - 18 febrero
Despeja tu espacio para desenvolverte con comodidad. Respetar los tiempos del otro favorecerá una relación más tranquila.
19 febrero - 20 marzo
Dedica la noche a bajar el ritmo antes de acostarte. Tu intuición te señalará una posibilidad que conviene comprobar con datos.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.
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