ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 23 de marzo
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 23 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Es muy posible que tengas que tomar decisiones en asuntos económicos de tu trabajo.
21 abril - 20 mayo
Durante el día de hoy disfrutarás de una jornada favorable para organizar tus recursos.
21 mayo - 21 junio
Los cambios en el entorno económico pueden influir en planes laborales.
22 junio - 22 julio
El ambiente laboral es algo incierto y te obligará a estar atento a todas las situaciones.
23 julio - 23 agosto
Expresar tus sentimientos será muy favorable para mejorar tu situación sentimental.
24 agosto - 23 septiembre
En el aspecto laboral tendrás que adaptarte a la situación y reorganizar tus prioridades.
24 septiembre - 23 octubre
El diálogo constructivo será la base en la que debes basar tu relación amorosa.
24 octubre - 22 noviembre
Te mostrarás con una energía intensa, pero debes canalizarla con actitud positiva.
23 noviembre - 21 diciembre
Las noticias externas pueden llegar a afectar a tus proyectos laborales.
22 diciembre - 20 enero
Para evitar problemas de salud tendrás que mantener el equilibrio entre esfuerzo y descanso.
21 enero - 19 febrero
Tu gran capacidad creativa resultará muy útil para resolver situaciones en tu trabajo
20 febrero - 20 marzo
Evita completamente las distracciones y céntrate lo máximo posible en lo inmediato.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.
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