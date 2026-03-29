Horóscopo del día: lunes, 30 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 30 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Situación cambiante; evita decisiones precipitadas por presión externa.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Necesitas un control económico urgente para evitar riesgos innecesarios.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Cambios inesperados en el trabajo; tu adaptación será clave para tu futuro.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Necesidad de apoyo; buen momento para compartir. Estarás sensible, busca tranquilidad.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Liderazgo en un entorno incierto; actúa con serenidad. Protector; escucha más.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Revisión de detalles; evita errores por prisa. Exigente; intenta ser más flexible.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Equilibrio frágil; desconecta del estrés. Diálogo necesario; busca armonía.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Cambios importantes; actúa con estrategia. Emociones profundas; evita desconfianzas.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Ajustes en planes; mantén flexibilidad. Necesidad de espacio; evita discusiones.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Enfoque práctico en lo laboral; es buen momento para asegurar tu estabilidad.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Ideas útiles, pero prudencia en decisiones. Independencia; cuida lo emocional.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Conexión emocional. Es un momento favorable para fortalecer la relación.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.