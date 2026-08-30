Horóscopo del día: lunes, 31 de agosto
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 31 de agosto. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
♈ Aries
21 de marzo - 20 de abril
Tu energía se mantendrá estable durante el día de hoy. En el amor, una muestra de cariño te sorprenderá.
♉ Tauro
21 de abril - 20 de mayo
Una gestión pendiente en el aspecto laboral saldrá adelante. Encontrarás mayor estabilidad sentimental.
♊ Géminis
21 de mayo - 21 de junio
Dedica algún tiempo al descenso. En el ámbito laboral surgirá una propuesta que puede ser muy estimulante.
♋ Cáncer
22 de junio - 22 de julio
Por fin recuperarás tu buen estado de ánimo. A nivel sentimental sentirás una agradable cercanía emocional.
♌ Leo
23 de julio - 22 de agosto
Tendrás mucha vitalidad para afrontar nuevos planes. En el amor es posible que un encuentro avive tus sentimientos.
♍ Virgo
23 de agosto- 21 de septiembre
Procura no alterar tus rutinas. Durante el día de hoy los detalles serán determinantes dentro de tu entorno laboral.
♎ Libra
22 de septiembre - 22 de octubre
Hoy encontrarás momentos de auténtica calma. Una negociación avanzará de forma muy favorable.
♏ Escorpio
23 de octubre - 21 de noviembre
Procura no llevar tus fuerzas al límite. Tu determinación será importante para resolver un problema en tu trabajo.
♐ Sagitario
22 de noviembre - 20 de diciembre
Surgirán nuevos planes laborales que despertarán tu entusiasmo. Una invitación te traerá buenos momentos.
♑ Capricornio
21 de diciembre - 19 de enero
Durante la jornada de hoy terminarás una tarea importante. En el amor, un acercamiento aliviará antiguas tensiones.
♒ Acuario
20 de enero -18 de febrero
Evita dispersar demasiado tus energías. En tu trabajo una oportunidad exigirá cierta dosis de audacia por tu parte.
♓ Piscis
19 de febrero - 20 de marzo
En la jornada de hoy mantendrás una agradable serenidad. La comprensión fortalecerá un vínculo amoroso.
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