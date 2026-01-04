Horóscopo del día: lunes, 5 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 5 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Día favorable para tomar decisiones prácticas. Actúa con calma, no con prisa.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Buen momento para cerrar acuerdos o compromisos. Cuidado con los excesos.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 juni

Surgen oportunidades si sabes adaptarte. No todo debe resolverse hoy.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Sensibilidad alta; rodéate de personas de tu confianza. Priorízate sin culpa.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En el trabajo tendrás reconocimiento por tu constancia. Buen nivel de energía.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Excelente día para organizar y planificar. Cuida la tensión nerviosa.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Buen momento para reconciliaciones o acuerdos. Busca equilibrio entre actividad y descanso.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Obtendrás avances importantes si mantienes el control. Confía más en el proceso.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Ganas de libertad y movimiento. No prometas más de lo que puedes cumplir.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Día productivo si mantienes la disciplina. A veces parar también es avanzar.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Necesidad de espacio y comprensión. Buen momento para pensar en el futuro.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Sensibilidad acentuada; busca ambientes tranquilos y protege tu energía emocional.

