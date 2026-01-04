Horóscopo del día: lunes, 5 de enero

CRÓNICAS DE AGORA E SEMPRE
Enrique Otero Sotelo, o pai do patriarca
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, 5 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Día favorable para tomar decisiones prácticas. Actúa con calma, no con prisa.
21 abril - 20 mayo
Buen momento para cerrar acuerdos o compromisos. Cuidado con los excesos.
21 mayo - 21 juni
Surgen oportunidades si sabes adaptarte. No todo debe resolverse hoy.
22 junio - 22 julio
Sensibilidad alta; rodéate de personas de tu confianza. Priorízate sin culpa.
23 julio - 23 agosto
En el trabajo tendrás reconocimiento por tu constancia. Buen nivel de energía.
24 agosto - 23 septiembre
Excelente día para organizar y planificar. Cuida la tensión nerviosa.
24 septiembre - 23 octubre
Buen momento para reconciliaciones o acuerdos. Busca equilibrio entre actividad y descanso.
24 octubre - 22 noviembre
Obtendrás avances importantes si mantienes el control. Confía más en el proceso.
23 noviembre - 21 diciembre
Ganas de libertad y movimiento. No prometas más de lo que puedes cumplir.
22 diciembre - 20 enero
Día productivo si mantienes la disciplina. A veces parar también es avanzar.
21 enero - 19 febrero
Necesidad de espacio y comprensión. Buen momento para pensar en el futuro.
20 febrero - 20 marzo
Sensibilidad acentuada; busca ambientes tranquilos y protege tu energía emocional.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CRÓNICAS DE AGORA E SEMPRE
Enrique Otero Sotelo, o pai do patriarca
CONTRATOS DIGITALES
El uso de la firma digital revoluciona el acceso a los servicios financieros
DESDE EL EXILIO
El emérito cumple 88 años con su vuelta aún por decidir
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 5 de enero
Lo último
"LA NIEVE ES RIQUEZA"
Las nevadas impulsan el turismo rural de A Veiga
12 EQUIPOS
El fútbol base tomó O Carballiño
ESCENIFICACIÓN ARTESANAL
Miniaturas que esculpen la memoria en la iglesia de Beariz, en Carballiño
UN PARÉNTESIS
Rozalén explica su retirada temporal de los escenarios