Horóscopo del día: lunes, 6 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 5 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En el amor si mantienes una actitud directa puedes generar roces si no mides bien el tono.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En la salud te encontrarás estable, aunque con algo de pesadez tras los días de descanso.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En tu trabajo te encontrarás con muchas tareas acumuladas, organiza bien las prioridades.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el amor te encuentras en un momento de búsqueda de estabilidad emocional.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Sabes cómo encontrar mucha seguridad en ti mismo y eso reforzará tu relación sentimental.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Si consigues tener detalles prácticos serás capaz de fortalecer los vínculos amorosos.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Durante el día de hoy tendrás que tomar decisiones en tu trabajo que requieren de mucha calma.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Te mostrarás con mucha intensidad emocional que puede ser positiva o conflictiva.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Tras los últimos días de descanso te enfrentarás a nuevos retos a nivel laboral.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Durante la jornada de hoy retomas el control de todas tus tareas laborales con máxima claridad.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te surgirán ideas innovadoras que te ayudarán a llevar mejor un en-torno laboral muy cambiante.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Disfrutarás de un día con una gran cercanía emocional que te aportará mucha calma.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.