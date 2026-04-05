Horóscopo del día: lunes, 6 de abril

CRÓNICAS DE AGORA E SEMPRE
César Iglesias S. A. e a Bolsa dominicana
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este domingo, 5 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
En el amor si mantienes una actitud directa puedes generar roces si no mides bien el tono.
21 abril - 20 mayo
En la salud te encontrarás estable, aunque con algo de pesadez tras los días de descanso.
21 mayo - 21 junio
En tu trabajo te encontrarás con muchas tareas acumuladas, organiza bien las prioridades.
22 junio - 22 julio
En el amor te encuentras en un momento de búsqueda de estabilidad emocional.
23 julio - 23 agosto
Sabes cómo encontrar mucha seguridad en ti mismo y eso reforzará tu relación sentimental.
24 agosto - 23 septiembre
Si consigues tener detalles prácticos serás capaz de fortalecer los vínculos amorosos.
24 septiembre - 23 octubre
Durante el día de hoy tendrás que tomar decisiones en tu trabajo que requieren de mucha calma.
24 octubre - 22 noviembre
Te mostrarás con mucha intensidad emocional que puede ser positiva o conflictiva.
23 noviembre - 21 diciembre
Tras los últimos días de descanso te enfrentarás a nuevos retos a nivel laboral.
22 diciembre - 20 enero
Durante la jornada de hoy retomas el control de todas tus tareas laborales con máxima claridad.
21 enero - 19 febrero
Te surgirán ideas innovadoras que te ayudarán a llevar mejor un en-torno laboral muy cambiante.
20 febrero - 20 marzo
Disfrutarás de un día con una gran cercanía emocional que te aportará mucha calma.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.
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