ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 10 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 10 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
En tu trabajo, una petición concreta obtendrá mejor respuesta que varias indicaciones dadas a la vez.
21 de abril - 20 de mayo
En el aspecto sentimental, un gesto de generosidad favorecerá el acercamiento con alguien a quien aprecias.
21 de mayo - 21 de junio
Saber quién puede resolver una duda de la manera correcta te ahorrará consultas innecesarias en tu trabajo.
22 de junio - 22 de julio
La disposición a buscar un punto de acuerdo suavizará una diferencia de criterio con tu pareja.
23 de julio - 22 de agosto
Evita que las prisas te hagan pasar toda la mañana sin descansar. En tu trabajo tendrás ocasión de mostrar tus habilidades.
23 de agosto - 21 de septiembre
Antes de perder tiempo corrigiendo un trabajo, comprueba bien qué cambios te han pedido realmente.
22 de septiembre - 22 de octubre
Un contacto en el entorno laboral te proporcionará la información necesaria para comparar dos alternativas.
23 de octubre - 21 de noviembre
En el ámbito sentimental, una respuesta sincera será suficiente para despejar una inquietud que estaba creciendo.
22 de noviembre - 20 de diciembre
Una propuesta laboral que puede resultar muy atractiva merece que preguntes también por sus aspectos prácticos.
21 de diciembre - 19 de enero
La constancia que demuestras de forma habitual en tu trabajo te permitirá completar una tarea que había quedado a medias.
20 de enero - 18 de febrero
Una explicación breve y ordenada hará que tu idea resulte mucho más fácil de valorar por tus compañeros de trabajo.
19 de febrero - 20 de marzo
Tendrás ocasión de demostrar tu apoyo acompañando a tu pareja en algo importante para ella.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.
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