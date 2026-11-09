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Horóscopo del día: martes, 10 de noviembre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

Horóscopo
Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 10 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo, una petición concreta obtendrá mejor respuesta que varias indicaciones dadas a la vez.

♉ TAURO

21 de abril - 20 de mayo

En el aspecto sentimental, un gesto de generosidad favorecerá el acercamiento con alguien a quien aprecias.

♊ GÉMINIS

21 de mayo - 21 de junio

Saber quién puede resolver una duda de la manera correcta te ahorrará consultas innecesarias en tu trabajo.

♋ CÁNCER

22 de junio - 22 de julio

La disposición a buscar un punto de acuerdo suavizará una diferencia de criterio con tu pareja.

♌ LEO

23 de julio - 22 de agosto

Evita que las prisas te hagan pasar toda la mañana sin descansar. En tu trabajo tendrás ocasión de mostrar tus habilidades.

♍ VIRGO

23 de agosto - 21 de septiembre

Antes de perder tiempo corrigiendo un trabajo, comprueba bien qué cambios te han pedido realmente.

♎ LIBRA

22 de septiembre - 22 de octubre

Un contacto en el entorno laboral te proporcionará la información necesaria para comparar dos alternativas.

♏ ESCORPIO

23 de octubre - 21 de noviembre

En el ámbito sentimental, una respuesta sincera será suficiente para despejar una inquietud que estaba creciendo.

♐ SAGITARIO

22 de noviembre - 20 de diciembre

Una propuesta laboral que puede resultar muy atractiva merece que preguntes también por sus aspectos prácticos.

♑ CAPRICORNIO

21 de diciembre - 19 de enero

La constancia que demuestras de forma habitual en tu trabajo te permitirá completar una tarea que había quedado a medias.

♒ ACUARIO

20 de enero - 18 de febrero

Una explicación breve y ordenada hará que tu idea resulte mucho más fácil de valorar por tus compañeros de trabajo.

♓ PISCIS

19 de febrero - 20 de marzo

Tendrás ocasión de demostrar tu apoyo acompañando a tu pareja en algo importante para ella.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.

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