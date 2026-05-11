Horóscopo del día: martes, 12 de mayo

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ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 12 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
En el amor evita los impulsos, una reacción mal medida puede generar algún conflicto.
21 abril - 20 mayo
Te encuentras en un buen momento para mantener lo logrado y no arriesgar de más.
21 mayo - 21 junio
La comunicación será muy fluida, pero cuidado con prometer más de lo que puedes cumplir.
22 junio - 22 julio
En el plano sentimental necesitas conseguir más cercanía, buen día para fortalecer vínculos.
23 julio - 23 agosto
Te surgirán nuevas oportunidades laborales que requiere seguridad y decisión.
24 agosto - 23 septiembre
La jornada de hoy puede resultar muy productiva si consigues evitar las distracciones.
24 septiembre - 23 octubre
En el aspecto de salud has conseguido un equilibrio aceptable, añade algo más de movimiento.
24 octubre - 22 noviembre
En el amor tendrás un día de emociones profundas, evita tener actitudes posesivas.
23 noviembre - 21 diciembre
Tener una actitud espontanea te favorecerá para tener encuentros agradables.
22 diciembre - 20 enero
En tu trabajo conseguirás un progreso lento pero seguro, intenta mantener la constancia.
21 enero - 19 febrero
Innovación será un aspecto importante que puede abrir nuevas oportunidades laborales.
20 febrero - 20 marzo
Tu capacidad creativa está en alza, pero para progresar deberás concretar más todos los asuntos.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.
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