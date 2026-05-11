Horóscopo del día: martes, 12 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 12 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En el amor evita los impulsos, una reacción mal medida puede generar algún conflicto.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Te encuentras en un buen momento para mantener lo logrado y no arriesgar de más.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

La comunicación será muy fluida, pero cuidado con prometer más de lo que puedes cumplir.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el plano sentimental necesitas conseguir más cercanía, buen día para fortalecer vínculos.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Te surgirán nuevas oportunidades laborales que requiere seguridad y decisión.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La jornada de hoy puede resultar muy productiva si consigues evitar las distracciones.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En el aspecto de salud has conseguido un equilibrio aceptable, añade algo más de movimiento.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En el amor tendrás un día de emociones profundas, evita tener actitudes posesivas.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Tener una actitud espontanea te favorecerá para tener encuentros agradables.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En tu trabajo conseguirás un progreso lento pero seguro, intenta mantener la constancia.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Innovación será un aspecto importante que puede abrir nuevas oportunidades laborales.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Tu capacidad creativa está en alza, pero para progresar deberás concretar más todos los asuntos.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.