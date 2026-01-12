Horóscopo del día: martes, 13 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 13 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy vas a tener un día propicio para aclarar malentendidos sin tensión.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En los asuntos amorosos estás en un momento en el que necesitas hechos más que palabras.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Un intercambio sincero de palabras te ayudará a fortalecer vínculos sentimentales.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En tu trabajo tendrás que afrontar un alto nivel de responsabilidad durante los próximos días.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Para poder tomar decisiones más acertadas deberás escuchar otras opiniones.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Aprovecha la jornada de hoy que se presenta propicia para cerrar diferentes tareas.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En tu trabajo podrás apoyarte en una serie de colaboraciones muy positivas para tus intereses.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Hoy tendrás mucha intensidad emocional que deberás canalizarla con calma.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

La jornada de hoy puede ser un buen día para planificar viajes o cambios laborales.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Últimamente te cuesta mucho expresar sentimientos, pero hoy conviene hacerlo.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te encuentras con la necesidad de encontrar tu espacio pero sin romper el vínculo sentimental.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

A nivel laboral comprobarás que obtienes avances lentos pero se-guros en tus objetivos.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.