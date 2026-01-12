ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 13 de enero
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 13 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy vas a tener un día propicio para aclarar malentendidos sin tensión.
21 abril - 20 mayo
En los asuntos amorosos estás en un momento en el que necesitas hechos más que palabras.
21 mayo - 21 junio
Un intercambio sincero de palabras te ayudará a fortalecer vínculos sentimentales.
22 junio - 22 julio
En tu trabajo tendrás que afrontar un alto nivel de responsabilidad durante los próximos días.
23 julio - 23 agosto
Para poder tomar decisiones más acertadas deberás escuchar otras opiniones.
24 agosto - 23 septiembre
Aprovecha la jornada de hoy que se presenta propicia para cerrar diferentes tareas.
24 septiembre - 23 octubre
En tu trabajo podrás apoyarte en una serie de colaboraciones muy positivas para tus intereses.
24 octubre - 22 noviembre
Hoy tendrás mucha intensidad emocional que deberás canalizarla con calma.
23 noviembre - 21 diciembre
La jornada de hoy puede ser un buen día para planificar viajes o cambios laborales.
22 diciembre - 20 enero
Últimamente te cuesta mucho expresar sentimientos, pero hoy conviene hacerlo.
21 enero - 19 febrero
Te encuentras con la necesidad de encontrar tu espacio pero sin romper el vínculo sentimental.
20 febrero - 20 marzo
A nivel laboral comprobarás que obtienes avances lentos pero se-guros en tus objetivos.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.
