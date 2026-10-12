Horóscopo del día: martes, 13 de octubre
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 12 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
♈ ARIES
21 de marzo - 20 de abril
Procura evitar tensiones innecesarias. En el trabajo recibirás una propuesta interesante que exigirá una respuesta rápida.
♉ TAURO
21 abril - 20 mayo
Conseguirás avanzar en un asunto laboral que parecía estancado. Una conversación llevará tranquilidad a tu relación.
♊ GÉMINIS
21 mayo - 21 junio
Dedica más tiempo al descanso y la relajación. Tu capacidad de adaptación facilitará nuevas oportunidades laborales.
♋ CÁNCER
22 junio - 22 julio
Hoy recibirás noticias que permitirán organizar mejor tus planes en lo relacionado con el trabajo.
♌ LEO
23 julio - 22 agosto
Evita los excesos y cuida tu alimentación. Vivirás momentos de gran complicidad sentimental.
♍ VIRGO
23 agosto - 21 septiembre
Tendrás ocasión de demostrar tus conocimientos en el entorno laboral. Una muestra de afecto disparará inseguridades.
♎ LIBRA
22 septiembre - 22 octubre
Conviene mantener unos horarios regulares. Una invitación inesperada podría resultar especialmente agradable.
♏ ESCORPIO
23 octubre - 21 noviembre
Te sentirás con mayor vitalidad y optimismo. Una información importante facilitará tus decisiones en lo laboral.
♐ SAGITARIO
22 noviembre - 20 diciembre
Un proyecto en el trabajo comenzará a ofrecer perspectivas favorables. Alguien del pasado podría volver a interesarse por ti.
♑ CAPRICORNIO
21 diciembre - 19 enero
Dedica unos minutos a desconectar de las preocupaciones. Una gestión económica requerirá especial atención.
♒ ACUARIO
20 enero - 18 febrero
Una jornada tranquila favorecerá tu equilibrio. Tus ideas despertarán el interés de otras personas en el trabajo.
♓ PISCIS
19 febrero - 20 marzo
Evita los cambios bruscos de temperatura. En el trabajo encontrarás una solución sencilla a un problema complicado.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.
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