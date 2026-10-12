Horóscopo del día: martes, 13 de octubre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

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Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 12 de octubre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Procura evitar tensiones innecesarias. En el trabajo recibirás una propuesta interesante que exigirá una respuesta rápida.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Conseguirás avanzar en un asunto laboral que parecía estancado. Una conversación llevará tranquilidad a tu relación.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Dedica más tiempo al descanso y la relajación. Tu capacidad de adaptación facilitará nuevas oportunidades laborales.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Hoy recibirás noticias que permitirán organizar mejor tus planes en lo relacionado con el trabajo.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Evita los excesos y cuida tu alimentación. Vivirás momentos de gran complicidad sentimental.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Tendrás ocasión de demostrar tus conocimientos en el entorno laboral. Una muestra de afecto disparará inseguridades.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Conviene mantener unos horarios regulares. Una invitación inesperada podría resultar especialmente agradable.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Te sentirás con mayor vitalidad y optimismo. Una información importante facilitará tus decisiones en lo laboral.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Un proyecto en el trabajo comenzará a ofrecer perspectivas favorables. Alguien del pasado podría volver a interesarse por ti.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Dedica unos minutos a desconectar de las preocupaciones. Una gestión económica requerirá especial atención.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Una jornada tranquila favorecerá tu equilibrio. Tus ideas despertarán el interés de otras personas en el trabajo.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Evita los cambios bruscos de temperatura. En el trabajo encontrarás una solución sencilla a un problema complicado.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.

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