Horóscopo del día: martes, 2 de junio

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 2 de junio. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21-3 / 20-4

Durante el día de hoy mantendrás un buen nivel de energía, aunque conviene evitar excesos físicos.

♉ TAURO

21-4 / 20-5

La prudencia en cuestiones económicas será especialmente beneficiosa y te evitará cometer errores.

♊ GÉMINIS

21-5 / 21-6

Desde el punto de vista sentimental la comunicación será tu mejor herramienta para acercarte a los demás.

♋ CÁNCER

22-6 / 22-7

Hoy disfrutarás de una jornada favorable para tareas que requieren sensibilidad y atención.

♌ LEO

23-7 / 22-8

En tu trabajo conseguirás que todas tus iniciativas reciban el respaldo o reconocimiento que buscabas.

♍ VIRGO

23-8 / 21-9

En el ámbito laboral tu capacidad organizativa te servirá de ayuda para resolver todos los asuntos pendientes.

♎ LIBRA

22-9 / 22-10

Después de unos días complicados en el amor, hoy tendrás una jornada favorable para recuperar la armonía.

♏ ESCORPIO

23-10 / 21-11

Durante todo el día demostrarás una energía intensa, pero debes procurar canalizarla de forma constructiva.

♐ SAGITARIO

22-11 / 20-12

En tu trabajo surgen cambios que pueden resultar más positivos de lo que esperas, aprovecha esta oportunidad.

♑ CAPRICORNIO

21-12 / 19-1

Poco a poco compruebas que tu esfuerzo de los últimos tiempos empieza a reflejarse en resultados concretos.

♒ ACUARIO

20-1 / 18-2

Las ideas originales que tienes en tu cabeza pueden ser de mucha ayuda para abrir nuevas oportunidades laborales.

♓ PISCIS

19-2 / 20-3

Tu gran capacidad de intuición será especialmente útil para detectar oportunidades ocultas.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.