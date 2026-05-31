ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 1 de junio
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este lunes, primero de junio. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Tendrás una jornada muy dinámica en tu trabajo, en la que surgirán oportunidades para demostrar iniciativa.
21 abril - 20 mayo
A nivel de salud necesitas más descanso del que crees, no ignores las señales del cuerpo.
21 mayo - 21 junio
Durante la jornada de hoy conseguirás tener conversaciones sinceras que fortalecerán los vínculos sentimentales.
22 junio - 22 julio
A nivel laboral procura mantener la calma ante posibles retrasos o cambios de última hora.
23 julio - 22 agosto
Hoy te mostrarás con una energía alta y una actitud positiva. Aprovecha para activar hábitos saludables.
23 agosto - 21 septiembre
En tu trabajo la organización será tu mejor aliada para conseguir resolver todos los asuntos pendientes.
22 septiembre - 22 octubre
Antes de tomar decisiones importantes en el ámbito laboral debes analizar detenidamente todos los detalles.
23 octubre - 21 noviembre
Actúa con la máxima prudencia ante una situación de competencia o de tensión que pueda surgir en tu trabajo.
22 noviembre - 20 diciembre
Tu capacidad para adaptarte a los cambios en tu entorno de trabajo será clave para conseguir avanzar.
21 diciembre - 19 enero
La jornada de hoy resultará ser un día muy productivo para consolidar proyectos o acuerdos en tu trabajo.
20 enero - 18 febrero
Es posible que las ideas innovadoras que has aportado en tu trabajo por fin reciban el reconocimiento.
19 febrero - 20 marzo
Durante la jornada de hoy tu gran capacidad de intuición te servirá de ayuda para detectar oportunidades laborales.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del domingo.
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