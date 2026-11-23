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ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 24 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
En tu trabajo tendrás que comprobar la entrega de algo importante para la actividad. Pregunta a tu pareja lo que le apetece hacer.
21 abril - 20 mayo
Debes adaptar mejor tu horario para la cena, te ayudará a descansar. Compara dos presupuestos importantes para tu trabajo.
21 mayo - 21 junio
Para tener todo claro haz un resumen de lo acordado en tu entorno laboral. Cuenta a tu pareja algo que te haya hecho reír.
22 junio - 22 julio
Durante estos días abrígate bien para evitar problemas de salud. Acuérdate de quien tienes lejos y escríbele.
23 julio - 22 agosto
Durante la jornada de hoy reserva un rato para ti. Enseñe a tus compañeros de trabajo cómo realizas tus tareas.
23 agosto - 21 septiembre
Intenta encontrar momentos para descansar. Corrige todos los detalles que puedan ser relevantes en tu trabajo diario.
22 septiembre - 22 octubre
Aprovecha después de comer para realizar un paseo. Haz una pregunta concreta que resuelva todas las dudas en tu trabajo.
23 octubre - 21 noviembre
Evita las prisas durante las comidas. En el aspecto sentimental comparte algo que te cuesta decir.
22 noviembre - 20 diciembre
Propón una fecha como objetivo para terminar un trabajo. Agradece a tu pareja con un gesto cotidiano.
21 diciembre - 19 enero
Despeja la mente durante pasando un tiempo al aire libre. Actualiza la lista de encargos que tienes en tu trabajo.
20 enero - 18 febrero
Dedica un tiempo a la lectura antes de dormir. Acércate mucho más a tu pareja con un abrazo.
19 febrero - 20 marzo
Revisa una factura que está relacionada con tu actividad laboral. Cuenta a quien quieres cuáles son tus sueños.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.
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