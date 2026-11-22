ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 23 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este lunes, 23 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21-3 / 20-4
En tu trabajo realiza primero las tareas más difíciles. Dedica tiempo para compartir con tu pareja.
21-4 / 20-5
Comprueba todos los datos relacionados con un proyecto de tu trabajo. Muestra directamente lo que te hace ilusión.
21-5 / 21-6
Dedica tiempo de tu trabajo a responder todos los correos pendientes. Presta más atención a tu pareja.
22-6 / 22-7
Aprovecha el día de hoy para dar un paseo corto. Aclara cómo debe ser el reparto de tareas en tu trabajo.
23-7 / 22-8
En el entorno laboral debes pedir todo lo que necesitas. En el amor tienes que ceder en algo pequeño.
23-8 / 21-9
Agrupa todas las gestiones que estén relacionadas con el ámbito laboral. En el aspecto sentimental toma la iniciativa.
22-9 / 22-10
Confirma el presupuesto para afrontar un encargo laboral. Muestra sin miedo lo que admiras de la persona que quieres.
23-10 / 21-11
Tendrás que conseguir aclarar una duda en tu trabajo. En el amor debes cumplir una pequeña promesa.
22-11 / 20-12
Envía el borrador de un proyecto laboral en el que estás trabajando. Invita a alguien a pasar tiempo contigo.
21-12 / 19-1
Fija un plazo realista para las tareas que tienes que realizar en tu trabajo. Brinda por una alegría compartida.
20-1 / 18-2
Dedica algún tiempo del día en relajar tu mente. Prueba una forma distinta de afrontar los asuntos laborales.
19-2 / 20-3
Desconecta del móvil antes de dormir. En el aspecto sentimental debes aceptar una invitación.
Reserva tiempo para poner en práctica una idea propia. En el aspecto sentimental haz un cumplido sincero.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este domingo.
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