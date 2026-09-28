ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 29 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 29 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril.A nivel laboral conseguirás cerrar un acuerdo importante. En el aspecto sentimental una mirada despertará tu interés
21 abril - 20 mayo. Tendrás que reorganizar tus prioridades laborales. En el amor, disfrutarás de una agradable compañía.
21 mayo - 21 junio Una llamada traerá novedades relacionadas con tu trabajo. Debes tener cuidado y no confundir amistad con amor.
22 junio - 22 julio Tu intuición evitará un contratiempo en tu trabajo. Una promesa reforzará tu unión sentimental.
23 julio - 22 agosto Hoy puede ser un buen día para practicar deporte. En el ámbito sentimental reaparecerá una persona del pasado.
23 agosto - 21 septiembre Encontrarás un aliado inesperado para alcanzar tus objetivos laborales. Atrévete a expresar tus deseos amorosos.
22 septiembre - 22 octubre A nivel de salud necesitas recuperar horas de sueño. Una inversión exigirá que actúes con la máxima cautela.
23 octubre - 21 noviembre Una reunión con tu entorno laboral resultará decisiva. La distancia pondrá a prueba tus sentimientos.
22 noviembre - 20 diciembre Durante el día de hoy te sentirás especialmente animado. Te llegará una propuesta laboral desde lejos.
21 diciembre - 19 enero Conviene que moderes los excesos. Hoy conseguirás superar una dificultad administrativa.
20 enero - 18 febrero Comprobarás que un cambio de estrategia laboral realmente funcionará. Hoy descubrirás sentimientos que ignorabas.
19 febrero - 20 marzo Realizar una actividad relajante te beneficiará. Evita confiar en rumores que pueden llegar a confundirte.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 29 de septiembre
TECNOLOGÍA APLICADA
La biometría conductual revoluciona la lucha contra el fraude digital
CRÓNICAS DE AGORA E SEMPRE
María Cofán, a Julie Christie española
Lo último
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este martes, 29 de septiembre
GUERRA EN ORIENTE MEDIO
EEUU avisa de que la Armada iraní ya no controla Ormuz
SIETE DÉCADAS EN SU PISO
Maricarmen podrá volver a casa tras alcanzar un acuerdo con Urbagestión