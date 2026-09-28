Horóscopo del día: martes, 29 de septiembre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

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Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 29 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril.A nivel laboral conseguirás cerrar un acuerdo importante. En el aspecto sentimental una mirada despertará tu interés

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo. Tendrás que reorganizar tus prioridades laborales. En el amor, disfrutarás de una agradable compañía.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio Una llamada traerá novedades relacionadas con tu trabajo. Debes tener cuidado y no confundir amistad con amor.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio Tu intuición evitará un contratiempo en tu trabajo. Una promesa reforzará tu unión sentimental.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto Hoy puede ser un buen día para practicar deporte. En el ámbito sentimental reaparecerá una persona del pasado.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre Encontrarás un aliado inesperado para alcanzar tus objetivos laborales. Atrévete a expresar tus deseos amorosos.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre A nivel de salud necesitas recuperar horas de sueño. Una inversión exigirá que actúes con la máxima cautela.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre Una reunión con tu entorno laboral resultará decisiva. La distancia pondrá a prueba tus sentimientos.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre Durante el día de hoy te sentirás especialmente animado. Te llegará una propuesta laboral desde lejos.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero Conviene que moderes los excesos. Hoy conseguirás superar una dificultad administrativa.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero Comprobarás que un cambio de estrategia laboral realmente funcionará. Hoy descubrirás sentimientos que ignorabas.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo Realizar una actividad relajante te beneficiará. Evita confiar en rumores que pueden llegar a confundirte.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.

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