Horóscopo del día: martes, 3 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 3 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy vas a tener una jornada activa con retos que exigirán decisión y rapidez.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En tu trabajo tendrás progreso estable, aunque con pequeñas demoras que sabrás manejar.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Durante el día de hoy podrás tener conversaciones sinceras que aclararán tus sentimientos.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Las exigencias externas en tu trabajo requerirán de una mayor organización por tu parte.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

A nivel laboral vas a tener la oportunidad de destacar si actúas con mucha más seguridad.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

La jornada de hoy puede ser un buen momento para ordenar tareas pendientes y planificar.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

A nivel de salud últimamente tienes un equilibrio general, pero busca espacios de descanso.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Es posible que tengas que tomar decisiones importantes que re-quieren estrategia y discreción.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

En el ámbito laboral te surgirán nuevas ideas que pueden abrir caminos muy interesantes.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En tu trabajo vas a ser capaz de conseguir avances sólidos gracias a tu constancia.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Hoy disfrutarás de encuentros estimulantes o conversaciones reveladoras.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Jornada favorable para expresar sentimientos y conseguir reforzar la unión.

