ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 3 de noviembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 3 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Una actividad suave te ayudará a soltar la tensión acumulada. Antes de aceptar un encargo, aclara lo que esperan de ti.
21 abril - 20 mayo
Cuida el descanso aunque te sientas con energías. Una conversación sobre planes sencillos te permitirá conocer mejor a alguien.
21 mayo - 21 junio
En tu trabajo céntrate en un solo asunto. Un mensaje cercano tendrá mejor acogida que una broma ambigua.
22 junio - 22 julio
No llenes de recados el tiempo que necesitas para recuperarte. Tu experiencia será útil para orientar a quien empieza una tarea.
23 julio - 22 agosto
Desconecta de las pantallas durante alguna pausa del día. Hacer sitio a los planes ajenos traerá una sorpresa agradable.
23 agosto - 21 septiembre
Un entorno tranquilo te ayudará a estar más relajado. Preguntar a tiempo evitará que repitas una gestión innecesaria.
22 septiembre - 22 octubre
Reparte tus fuerzas para no llegar agotado a la tarde. Una negociación avanzará cuando pongas una propuesta sobre la mesa.
23 octubre - 21 noviembre
Respeta tus horarios de comida aunque cambien los planes. Reconocer un malentendido será el primer paso para aclararlo.
22 noviembre - 20 diciembre
Un contacto te explicará una opción que debes estudiar. Una actividad propiciará un acercamiento sentimental.
21 diciembre - 19 enero
Una pausa a media jornada te ayudará a retomar tus tareas. Debes delegar una parte de tu trabajo.
20 enero - 18 febrero
Baja el ritmo si notas que las prisas te están alterando. En el amor una respuesta honesta te permitirá saber a qué atenerte.
19 febrero - 20 marzo
Reserva tiempo para disfrutar de algo que no implique obligaciones. Revisar una fecha evitará un despiste en tu trabajo.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.
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ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 3 de noviembre
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