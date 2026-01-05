Horóscopo del día: martes, 6 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 6 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Jornada más simbólica que productiva, aprovecha para reflexionar sobre lo que viene.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Aprovecha el buen momento que atraviesas para pensar en objetivos a medio plazo.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 juni

En el amor disfrutarás de una jornada con una comunicación fluida y un ambiente distendido.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Para evitar futuros problemas de salud necesitas encontrar mucha más calma y contención.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

La jornada de hoy puede ser un buen día para reflexionar sobre tus metas personales.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Durante todo el día de hoy buscarás tener orden incluso en los aspectos emocionales.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

En el amor disfrutarás de un día con mucha armonía y gestos sinceros que fortalecerán tu relación.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Te sentirás con un nivel de intuición muy afinado, así que intenta escuchar tus sensaciones.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Vas a disfrutar de una jornada en la que te sentirás con una buena energía general.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Hoy puedes dedicar un tiempo a hacer balance del camino recorrido y de lo que viene.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En el aspecto sentimental te en-contrarás con la necesidad de tener una conexión auténtica.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Sentirás una sensibilidad elevada que te permitirá tener un día propicio para el cariño.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.