Horóscopo del día: martes, 7 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 7 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En el amor vas a tener tendencia a la impulsividad, mide tus palabras para evitar problemas.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el ámbito laboral vas a tener un progreso lento en tus tareas pero seguro.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Hoy conseguirás tener una serie de conversaciones necesarias para evitar confusiones.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Vivirás situaciones externas en el ámbito laboral que generarán incertidumbre.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Te surgirán oportunidades para destacar en tu trabajo si consigues tomar la iniciativa.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Todos los detalles prácticos que tengas con tu pareja fortalecerán la relación.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Durante el día de hoy tendrás que tomar decisiones importantes que requieren calma.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Recibirás muchas presiones en tu trabajo que pondrán a prueba tu carácter.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

En el aspecto sentimental en estos momentos de tu vida necesitas libertad y sinceridad.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En tu trabajo comprobarás que las responsabilidades aumentarán y tendrás que adaptarte.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

En la jornada de hoy tendrás algunas sorpresas que conseguirán romper la rutina de tu relación.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Utilizando la intuición conseguirás acertar en la toma de decisiones laborales.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.