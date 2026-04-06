ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 7 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este martes, 7 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
En el amor vas a tener tendencia a la impulsividad, mide tus palabras para evitar problemas.
21 abril - 20 mayo
En el ámbito laboral vas a tener un progreso lento en tus tareas pero seguro.
21 mayo - 21 junio
Hoy conseguirás tener una serie de conversaciones necesarias para evitar confusiones.
22 junio - 22 julio
Vivirás situaciones externas en el ámbito laboral que generarán incertidumbre.
23 julio - 23 agosto
Te surgirán oportunidades para destacar en tu trabajo si consigues tomar la iniciativa.
24 agosto - 23 septiembre
Todos los detalles prácticos que tengas con tu pareja fortalecerán la relación.
24 septiembre - 23 octubre
Durante el día de hoy tendrás que tomar decisiones importantes que requieren calma.
24 octubre - 22 noviembre
Recibirás muchas presiones en tu trabajo que pondrán a prueba tu carácter.
23 noviembre - 21 diciembre
En el aspecto sentimental en estos momentos de tu vida necesitas libertad y sinceridad.
22 diciembre - 20 enero
En tu trabajo comprobarás que las responsabilidades aumentarán y tendrás que adaptarte.
21 enero - 19 febrero
En la jornada de hoy tendrás algunas sorpresas que conseguirán romper la rutina de tu relación.
20 febrero - 20 marzo
Utilizando la intuición conseguirás acertar en la toma de decisiones laborales.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del lunes.
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