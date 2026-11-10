Horóscopo del día: miércoles, 11 de noviembre

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este miércoles, 11 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Para evitar problemas de salud debes bajar el ritmo. En tu trabajo tendrás que cerrar un asunto pendiente.

♉ TAURO

21 de abril - 20 de mayo

Procura dormir un poco más. En el aspecto sentimental aprovecha el día para compartir un plan con tu pareja.

♊ GÉMINIS

21 de mayo - 21 de junio

Debes descansar la vista más a menudo. La jornada de hoy puede ser perfecta para escribir a quien extrañas.

♋ CÁNCER

22 de junio - 22 de julio

En tu trabajo debes delegar alguna tarea. En el amor deja a un lado tu orgullo y permite que te cuiden.

♌ LEO

23 de julio - 22 de agosto

Utiliza la mañana para salir a pasear. En tu trabajo los próximos días pueden ser buenos para presentar tus ideas.

♍ VIRGO

23 de agosto - 21 de septiembre

Debes ordenar tus prioridades en el ámbito laboral. A nivel sentimental tienes que ser capaz de decir lo que sientes.

♎ LIBRA

22 de septiembre - 22 de octubre

Haz una pausa para recuperar energías. En el ámbito laboral aprovecha para negociar los plazos de tus tareas.

♏ ESCORPIO

23 de octubre - 21 de noviembre

Haz un esfuerzo y reserva tiempo para ti. Comprueba todos los detalles de tus asuntos laborales.

♐ SAGITARIO

22 de noviembre - 20 de diciembre

Muévete mucho más al aire libre. Para mejorar en tu trabajo debes explorar nuevas oportunidades.

♑ CAPRICORNIO

21 de diciembre - 19 de enero

Cuando llegue el anochecer aprovecha para desconectar. En tu trabajo debes repartir mejor tus obligaciones.

♒ ACUARIO

20 de enero - 18 de febrero

Para mejorar a nivel de salud intenta cambiar de ambiente. Acepta la invitación de alguien que te importa.

♓ PISCIS

19 de febrero - 20 de marzo

Antes de empezar nuevas tareas debes terminar lo que tienes en marcha. En el amor pide lo que necesitas.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este martes.