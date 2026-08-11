Horóscopo del día: miércoles, 12 de agosto
ORÁCULO DAS BURGAS
¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este miércoles, 12 de agosto. ¿Será un buen momento para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? ¿Conviene mantener la calma o confiar en la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
♈ ARIES
Una respuesta pendiente llegará y permitirá avanzar con mayor seguridad. La sinceridad evitará malentendidos.
♉ TAURO
Una tarea rutinaria puede proporcionarte hoy una satisfacción inesperada. Buen día para demostrar cariño.
♊ GÉMINIS
Varias gestiones exigirán rapidez, pero conseguirás mantener todo bajo control. Tu mente estará muy activa.
♋ CÁNCER
Será conveniente revisar cuidadosamente una propuesta antes de aceptarla. Alguien cercano agradecerá que le escuches.
♌ LEO
Tu iniciativa destacará y puede obtener el reconocimiento que merece. Buen nivel de vitalidad y ganas de realizar actividades.
♍ VIRGO
La organización te permitirá terminar antes de lo que habías previsto. No descuides el descano.
♎ LIBRA
Jornada favorable para recuperar equilibrio y abandonar alguna mala costumbre. Un acuerdo será posible si muestras flexibilidad.
♏ ESCORPIO
Confía en tu criterio frente a opiniones que pueden resultar contradictorias. Necesitas alternar actividad y descanso.
♐ SAGITARIO
Un cambio de planes terminará resultando más favorable de lo previsto. La espontaneidad será tu mejor aliada.
♑ CAPRICORNIO
Procura relajar músculos y articulaciones después de cualquier esfuerzo prolongado. Resolverás una cuestión económica.
♒ ACUARIO
Una propuesta original puede despertar interés entre quienes te rodean. Necesitas cambiar de ambiente y desconectar.
♓ PISCIS
Tu intuición ayudará a detectar una oportunidad antes que los demás. Equilibrio, si no permites que las emociones te desgasten.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este martes.
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