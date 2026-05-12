Horóscopo del día: miércoles, 13 de mayo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 13 de mayo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

La jornada de hoy puede ser un buen momento para reorganizar y corregir errores recientes.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el amor vas a disfrutar de un clima estable. Los pequeños gestos marcarán la diferencia.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En tu entorno laboral recibirás noticias que te obligarán a replantear tus prioridades.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Hoy disfrutarás de un día marcado por la cercanía y el apoyo mu-tuo en el aspecto sentimental.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En la salud demostrarás tener una buena energía que te dará una sensación de control.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

En el ámbito laboral tu capacidad productiva será alta si te centras en lo esencial.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Tendrás que afrontar algunas situaciones complicadas que se resuelven con diplomacia.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Vivirás emociones profundas en el amor, pero debes evitar exagerar tus reacciones.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Durante el día de hoy te sentirás con las ideas muy claras, es el momento de concretar.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Aunque estás en un momento de estable en la salud, es posible que sufras con la tensión acumulada.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Tu capacidad de innovación será muy útil en tu trabajo siempre que la apliques con orden.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

El romanticismo estará presente de una forma equilibrada, y te permitirá tener una conexión sincera.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.