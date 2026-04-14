Horóscopo del día: miércoles, 15 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este miércoles, 15 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Tendrás que tomar decisiones importantes que marcarán un cambio en tu trabajo.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Conseguirás mucha seguridad emocional, aunque tu pareja te pide más implicación.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Hoy es posible que tengas conversaciones decisivas para aclarar tus dudas sentimentales.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

A nivel laboral surgirán algunos cambios que te harán salir de la rutina en el trabajo.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

A nivel de salud te encuentras con buena energía, pero también notas el desgaste acumulado.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

En tu trabajo vas a tener que realizar algunos ajustes importantes en tu planificación.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Para mantener el rumbo correcto en tu trabajo es importante que las decisiones sean compartidas.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Tendrás que afrontar situaciones límite a nivel laboral que requieren de la máxima firmeza.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Laboralmente hablando surgirán nuevas oportunidades si asumes riesgos medidos.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Durante la jornada de hoy demostrarás mucha claridad en tu compromiso sentimental.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Para evitar tener problemas en el amor deberás mantener tu espacio personal.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Tu intuición será clave a la hora de tomar decisiones importantes en tu trabajo.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del martes.