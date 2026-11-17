El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este miércoles, 18 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Para encontrarte mejor debes hacer una pausa y relajarte. Intenta organizar bien todos los asuntos pendientes.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En tu trabajo tienes que mantener la constancia para lograr tus objetivos. Demuestra tu confianza en la persona que amas.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Escucha otro opinión antes de tomar una decisión relacionada con tu trabajo. En el amor comparte una sonrisa.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Intenta cuidar mejor tu tiempo de descanso. En el ámbito sentimental tendrás que expresar todas tus necesidades.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Modera el esfuerzo y así te encontrarás mucho mejor. Aprovecha una nueva oportunidad laboral que puede ser interesante.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Haz las consultas necesarias para resolver una duda en tu trabajo. Evita ir detrás de la gente corrigiendo todo lo que hacen.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Hoy debes dedicar algo de tiempo a caminar un rato. Reparte de forma equilibrada tus tareas laborales.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Para evitar sorpresas revisa las condiciones laborales actuales. En el aspecto sentimental muestra tu lado más dulce.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

En tu trabajo, centra tus esfuerzos en lo que realmente es importante. Planea algo que puedas realizar con tu pareja.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Tómate las cosas con más calma y descansa entre tareas. En el amor debes dedicar unas palabras cariñosas a tu pareja.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Ordena tus prioridades y así te será más fácil conseguir lo que buscas. Acepta una propuesta a nivel sentimental.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Debes reservar más tiempo para ti. Avanza paso a paso para alcanzar tus objetivos laborales.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este martes.