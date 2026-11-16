El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este martes, 17 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Procura evitar las distracciones en tu trabajo. Para mejorar tu relación sentimental escucha con paciencia.

♉ TAURO

21 de abril - 20 de mayo

Aprovecha el día de hoy para disfrutar del aire libre. En el ámbito laboral es el momento de afianzar tus avances.

♊ GÉMINIS

21 de mayo - 21 de junio

Respeta los descansos y así evitarás los problemas de salud. Habla sin rodeos y muestra tus sentimientos.

♋ CÁNCER

22 de junio - 22 de julio

Debes hacer todo lo posible para defender tus ideas en el trabajo. Acepta una invitación de alguien que te importa.

♌ LEO

23 de julio - 22 de agosto

Reconoce una ayuda que puede ser importante para conseguir mejorar en tu trabajo. Recupera la complicidad con tu pareja.

♍ VIRGO

23 de agosto - 21 de septiembre

Busca la manera de simplificar una tarea de tu trabajo. Intenta dar más espacio a tu pareja, te lo agradecerá.

♎ LIBRA

22 de septiembre - 22 de octubre

Mantén tus rutinas y conseguirás sentirte mejor. Comparte tus deseos con una persona que te importa.

♏ ESCORPIO

23 de octubre - 21 de noviembre

Cuida tu postura o acabarás teniendo problemas. Cierra un asunto de tu trabajo que lleva demasiado tiempo pendiente.

♐ SAGITARIO

22 de noviembre - 20 de diciembre

Dedica más tiempo a tu descanso. Ajusta tus planes laborales para poder alcanzar los objetivos.

♑ CAPRICORNIO

21 de diciembre - 19 de enero

Hoy puede ser un buen día para pasear sin prisas. Pide lo que necesites para realizar todas las tareas de tu trabajo.

♒ ACUARIO

20 de enero - 18 de febrero

Explora otra solución para algo que no funciona correctamente en tu trabajo. En el amor cumple con todas las promesas.

♓ PISCIS

19 de febrero - 20 de marzo

Valora los progresos alcanzados en tu trabajo en los últimos tiempos. Agradece el apoyo de la gente que te rodea.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este lunes.