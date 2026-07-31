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Horóscopo del día: sábado, 1 de agosto

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

Horóscopo
Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 1 de agosto. ¿Será un buen momento para iniciar nuevos proyectos? ¿Llegarán cambios en el amor o en el trabajo? ¿Conviene actuar con prudencia o dejarse llevar por la intuición? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

Una iniciativa personal será bien recibida por quienes te rodean. La sinceridad abrirá la puerta a momentos muy agradables.

♉ TAURO

La paciencia te permitirá resolver una situación delicada en tu trabajo. Un encuentro especial traerá emociones positivas..

♊ GÉMINIS

Una conversación espontánea fortalecerá un vínculo importante. Mantén una buena hidratación y evita el exceso de actividad.

♋ CÁNCER

Un paseo al aire libre mejorará tu bienestar. Avanzarás con seguridad en un asunto de tu trabajo que parecía complicado.

♌ LEO

Una buena noticia aumentará tu motivación en el ámbito laboral. Compartir tiempo de calidad reforzará tu relación sentimental.

♍ VIRGO

Tu capacidad de organización dará excelentes resultados. La comprensión mutua resolverá una pequeña diferencia.

♎ LIBRA

Una propuesta interesante despertará nuevas expectativas. Dedica un momento a relajarte y desconectar.

♏ ESCORPIO

La constancia será tu mejor aliada para alcanzar un objetivo laboral. Evita acumular preocupaciones que no dependen de ti.

♐ SAGITARIO

El movimiento y el aire libre te sentarán muy bien. Un plan improvisado dejará un recuerdo muy agradable..

♑ CAPRICORNIO

Tu esfuerzo comenzará a dar resultados visibles en tu trabajo. Una muestra de afecto fortalecerá una relación cercana.

♒ ACUARIO

Una colaboración facilitará alcanzar una meta importante. Cambiar de rutina renovará tu estado de ánimo.

♓ PISCIS

La creatividad será clave para superar un reto. Un detalle inesperado terminará el día con una sonrisa.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este viernes.

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