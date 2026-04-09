Horóscopo del día: viernes, 10 de abril

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 10 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

La jornada de hoy será muy intensa en el ámbito laboral, evita precipitarte en tus decisiones.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el aspecto sentimental disfrutarás de un día con un clima muy tranquilo y seguro.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En tu trabajo tendrás que realizar varias tareas de manera simultánea, organiza tus prioridades.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Te encuentras en un momento sentimental en el que necesitas mucha cercanía y apoyo.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

La jornada de hoy puede ser un buen momento para destacar con iniciativa en tu trabajo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Procura tener detalles prácticos con tu pareja y así conseguirás fortalecer los vínculos.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Hoy tendrás que tomar una serie de decisiones importantes que requieren de mucha calma.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Debes tener cuidado con tener demasiada intensidad en tu relación, ya que puede provocar roces.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

A nivel laboral te surgirán una serie de cambios que pueden proporcionarte nuevas opciones.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

La jornada de hoy puede resultar muy productiva en tu trabajo si actúas con máximo control.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te surgirán ideas innovadoras que serán muy bien valoradas por tus superiores y por tus compañeros.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

A nivel sentimental conseguirás una conexión emocional sincera y estable con tu pareja.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.