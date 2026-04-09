ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 10 de abril
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 10 de abril. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
La jornada de hoy será muy intensa en el ámbito laboral, evita precipitarte en tus decisiones.
21 abril - 20 mayo
En el aspecto sentimental disfrutarás de un día con un clima muy tranquilo y seguro.
21 mayo - 21 junio
En tu trabajo tendrás que realizar varias tareas de manera simultánea, organiza tus prioridades.
22 junio - 22 julio
Te encuentras en un momento sentimental en el que necesitas mucha cercanía y apoyo.
23 julio - 23 agosto
La jornada de hoy puede ser un buen momento para destacar con iniciativa en tu trabajo.
24 agosto - 23 septiembre
Procura tener detalles prácticos con tu pareja y así conseguirás fortalecer los vínculos.
24 septiembre - 23 octubre
Hoy tendrás que tomar una serie de decisiones importantes que requieren de mucha calma.
24 octubre - 22 noviembre
Debes tener cuidado con tener demasiada intensidad en tu relación, ya que puede provocar roces.
23 noviembre - 21 diciembre
A nivel laboral te surgirán una serie de cambios que pueden proporcionarte nuevas opciones.
22 diciembre - 20 enero
La jornada de hoy puede resultar muy productiva en tu trabajo si actúas con máximo control.
21 enero - 19 febrero
Te surgirán ideas innovadoras que serán muy bien valoradas por tus superiores y por tus compañeros.
20 febrero - 20 marzo
A nivel sentimental conseguirás una conexión emocional sincera y estable con tu pareja.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 10 de abril
LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
“A Nosa Verbena” abre su quinta edición de fiestas tradicionales gallegas
INTIMIDAD PERSONAL
La ley que prohíbe las redes a menores de 16 llegará en mayo
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 9 de abril
Lo último
PENSAR POR PENSAR
A camiseta
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 10 de abril
RECORTES
Billetes o caramelos
ENTRADA EN VIGOR
La ley de multirreincidencia pone coto a pequeños robos