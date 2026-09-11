ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 12 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 12 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.
21 de marzo - 20 de abril
Una iniciativa personal puede ayudarte a resolver un asunto que parecía estancado en el trabajo.
21 abril - 20 mayo
En lo laboral, la paciencia será fundamental. No precipites una decisión que necesita más reflexión.
21 mayo - 21 junio
Jornada favorable para contactos, reuniones y propuestas que requieren capacidad de improvisación.
22 junio - 22 julio
Resolverás con facilidad un problema que estaba causando cierta preocupación en tu entorno laboral.
23 julio - 22 agosto
Jornada favorable para recuperar ilusión y disfrutar de momentos especialmente intensos.
23 agosto - 21 septiembre
Algunas pequeñas molestias pueden mejorar si reduces tensiones y descansas adecuadamente.
22 septiembre - 22 octubre
Una colaboración puede facilitar considerablemente una tarea que parecía muy complicada.
23 octubre - 21 noviembre
Buen tono físico. Tu intuición te ayudará a descubrir una oportunidad que otros pueden pasar por alto.
22 noviembre - 20 diciembre
Un cambio inesperado puede terminar resultando mucho más favorable de lo previsto.
21 diciembre - 19 enero
Una pequeña muestra de afecto tendrá hoy mucha más importancia de la que puedas llegar a imaginar.
20 enero - 18 febrero
Buen estado general, pero reserva algún momento del día exclusivamente para ti. Tus ideas pueden encontrar apoyo.
19 febrero - 20 marzo
No dudes de tus posibilidades ante una responsabilidad que inicialmente parece complicada.
¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.
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