Horóscopo del día: sábado, 12 de septiembre

ORÁCULO DAS BURGAS

¿Qué dice de ti el horóscopo de hoy? Descúbrelo con el Oráculo das Burgas.

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Horóscopo | La Región

El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este sábado, 12 de septiembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Una iniciativa personal puede ayudarte a resolver un asunto que parecía estancado en el trabajo.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En lo laboral, la paciencia será fundamental. No precipites una decisión que necesita más reflexión.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Jornada favorable para contactos, reuniones y propuestas que requieren capacidad de improvisación.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Resolverás con facilidad un problema que estaba causando cierta preocupación en tu entorno laboral.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Jornada favorable para recuperar ilusión y disfrutar de momentos especialmente intensos.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Algunas pequeñas molestias pueden mejorar si reduces tensiones y descansas adecuadamente.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Una colaboración puede facilitar considerablemente una tarea que parecía muy complicada.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Buen tono físico. Tu intuición te ayudará a descubrir una oportunidad que otros pueden pasar por alto.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Un cambio inesperado puede terminar resultando mucho más favorable de lo previsto.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Una pequeña muestra de afecto tendrá hoy mucha más importancia de la que puedas llegar a imaginar.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Buen estado general, pero reserva algún momento del día exclusivamente para ti. Tus ideas pueden encontrar apoyo.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

No dudes de tus posibilidades ante una responsabilidad que inicialmente parece complicada.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este jueves.

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