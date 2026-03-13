ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 14 de marzo
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 14 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy deberás mantener la calma ante pequeñas diferencias que pueden surgir con tu pareja.
21 abril - 20 mayo
La jornada de hoy puede ser propicia para controlar gastos y revisar planes.
21 mayo - 21 junio
Las noticias económicas o cambios de mercado pueden influir en tu entorno laboral.
22 junio - 22 julio
En tu ambiente laboral últimamente notas cierta incertidumbre, procura tener paciencia.
23 julio - 23 agosto
La sinceridad y la cercanía te servirán para conseguir armonía en tu relación sentimental.
24 agosto - 23 septiembre
En tu trabajo tendrás que adaptarte a una serie de cambios que no esperabas.
24 septiembre - 23 octubre
Para mejorar tu salud necesitas encontrar más calma y un mayor equilibrio emocional.
24 octubre - 22 noviembre
En todo lo relacionado con el ámbito sentimental debes evitar discusiones innecesarias.
23 noviembre - 21 diciembre
Hoy vas a poder compartir preo-cupaciones con tu pareja y así acercar posturas.
22 diciembre - 20 enero
A nivel económico vas a tener que actuar con mucha prudencia para evitar equivocaciones.
21 enero - 19 febrero
Te surgirán ideas originales que te permitirán adaptarte a cambios en el aspecto laboral.
20 febrero - 20 marzo
Conviene que te centres más en lo inmediato y evitar inquietarte por lo externo.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.
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