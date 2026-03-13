Horóscopo del día: sábado, 14 de marzo

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este sábado, 14 de marzo. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy deberás mantener la calma ante pequeñas diferencias que pueden surgir con tu pareja.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La jornada de hoy puede ser propicia para controlar gastos y revisar planes.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Las noticias económicas o cambios de mercado pueden influir en tu entorno laboral.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En tu ambiente laboral últimamente notas cierta incertidumbre, procura tener paciencia.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

La sinceridad y la cercanía te servirán para conseguir armonía en tu relación sentimental.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

En tu trabajo tendrás que adaptarte a una serie de cambios que no esperabas.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Para mejorar tu salud necesitas encontrar más calma y un mayor equilibrio emocional.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En todo lo relacionado con el ámbito sentimental debes evitar discusiones innecesarias.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Hoy vas a poder compartir preo-cupaciones con tu pareja y así acercar posturas.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

A nivel económico vas a tener que actuar con mucha prudencia para evitar equivocaciones.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te surgirán ideas originales que te permitirán adaptarte a cambios en el aspecto laboral.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Conviene que te centres más en lo inmediato y evitar inquietarte por lo externo.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.