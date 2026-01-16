Horóscopo del día: sábado, 17 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 16 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy tendrás que afrontar un día muy exigente, pero que será bastante productivo si te organizas.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Te encuentras con la necesidad de sentirte valorado, exprésalo con mucha calma.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En los próximos días es posible que tengas mucho movimiento laboral y contactos favorables.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Vas a tener la sensibilidad a flor de piel, intenta buscar comprensión, no conflicto.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

En el aspecto sentimental te mostrarás mucho más reflexivo que de costumbre.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Para evitar equivocaciones en asuntos del amor evita analizar en exceso los gestos ajenos.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Es posible que en el día de hoy consigas acuerdos muy beneficiosos en tu trabajo.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Tu intuición estará muy acertada, guíate por ella para mejorar en todo lo relacionado con tu trabajo.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

Si no quieres cometer errores debes tener en todo momento los pies en la tierra.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

Te cuesta mucho expresar lo que sientes, pero en estos momentos te conviene hacerlo.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te surgirán ideas originales para tu trabajo pero que no vas a poder aplicarlas de forma inmediata.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Para conseguir mejorar en el as-pecto sentimental debes mejorar tu empatía y tener más cercanía.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del viernes.