Horóscopo del día: viernes, 16 de enero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 16 de enero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

En tu trabajo conseguirás avanzar mucho mejor utilizando una buena estrategia y no con prisas.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

La jornada de hoy puede ser un buen momento para organizar y planificar todas tus tareas.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Es posible que consigas tener una conversación que aclare todas tus dudas sentimentales.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

En el aspecto amoroso te encontrarás con la necesidad de tener más protección y cercanía.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Tus compañeros de trabajo y tus superiores reconocerán tu gran capacidad de liderazgo.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Hoy vas a poder disfrutar de un día muy productivo para las tareas que estaban pendientes.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

Si quieres evitar cometer errores, cuando tengas que tomar alguna decisión hazlo sin dudar tanto.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

En el ámbito laboral vas a poder demostrar una alta capacidad para resolver conflictos.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

En el aspecto sentimental hoy tendrás muchas ganas de compartir y disfrutar.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

La constancia que demuestras en tu entorno laboral será reconocida por tus compañeros.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Te encuentras en una situación en la que para avanzar tendrás que cambiar de escenario.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Durante la jornada de hoy comprobarás que avanzas mucho mejor si vas a tu ritmo.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.